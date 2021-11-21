В Туле покажут спектакль «Отдам мужа в хорошие руки»

28 ноября в Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Начало в 17.00. Билеты в продаже на Myslo!

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису. Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее, с этого она только началась…

Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи и показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актеры, занятые в этом спектакле. Но сначала нужно вообразить себе эту любовь, а затем — в нее поверить…



В ролях:

Яна Поплавская/Татьяна Абрамова;

Вячеслав Невинный-мл.;

Вадим Колганов/Андрей Носков;

Александр Пашков;

Ирина Лачина;

Александр Бобров;

Ася Калинина.

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