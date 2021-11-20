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В Тульской области растёт и ускоряется инфляция
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

В Тульской области растёт и ускоряется инфляция

К таким выводам пришли специалисты регионального отделения Банка России.

Годовая инфляция в Тульской области в октябре 2021 года составила 9,27%, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,84, что соответствует общероссийской динамике.

При этом инфляция в регионе сложилась выше, чем в Центральном федеральном округе и в целом по России (8,03% и 8,13% соответственно).

Ускорение инфляции вызвано снижением предложения ряда продовольственных товаров и увеличением издержек производителей.

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