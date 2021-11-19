У жителей Тульской области вырос интерес к загородному жилью

Изображение Jens Neumann с сайта Pixabay

По сравнению с прошлым в этом году наиболее заметно спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в Московской области (+20%), Краснодарском крае (+18%) и Новосибирской области (+15%). В Тульской области рост составил 2%.

Количество предложений о продаже загородного жилья на Авито Недвижимости за год по России в целом не изменилось – в Тульской области объявлений стало на 5% меньше, чем годом ранее.

Изменилась и стоимость загородного жилья. Больше всего она выросла в Краснодарском крае (+48%), Калининградской и Тюменской областях (+43%). В Тульской области рост составил 9%.

Самые доступные средние цены на загородную недвижимость зафиксированы в Кировской и Ульяновской областях – 590 и 690 тысяч рублей соответственно. В Тульской области средняя цена загородного дома составляет 1,2 млн рублей.