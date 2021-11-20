В Туле завершился сезон областной Премьер-Лиги КВН

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Участников и любителей игры приветствовал министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин. Он напомнил, что в этом месяце Клубу веселых и находчивых исполнилось 60 лет. В Тульской области КВН активно развивается при поддержке губернатора Алексея Дюмина.

В юбилейный год тульская команда «Сборная бывших» впервые вышла в Высшую лигу КВН, а в Премьер-лиге КВН (второй по значимости в стране) в 2021 году до полуфинала дошла команда «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!».

– В Тульской области любят КВН, игра плотно вошла в жизнь молодежи. В регионе уже более 50 команд – это более 500 активных и творческих молодых людей. Я уверен, что нашим командам по силам закрепиться в элите КВН и одерживать новые победы, – сказал Алексей Давлетшин.

Министр призвал начинающих КВНщиков прийти в школу КВН, которая работает на базе Тульского областного дворца молодежи, создавать свои команды и участвовать в играх нового сезона.

В финальный вечер на сцену вышли семь команд, а победа досталась команде «Начнём с себя» из Ясногорска.

В регионе уже несколько лет существует Оружейная лига КВН. В 2020 году открылась Тульская областная Премьер-Лига, сейчас в ней более 20 команд из 14 муниципалитетов. В этом году начала свою работу региональная Юниор-лига КВН.