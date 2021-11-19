Стальной арахнид богородицкого токаря претендует на звание самого необычного арт-объекта России

Поддержать нашего мастера можно, проголосовав на сайте Туту. ру с 23 по 29 ноября.

200-килограммовый стальной арахнид, выполненный богородицким токарем Алексеем Крутоголовым, включен в список 85 самых необычных народных арт-объектов России.

Теперь жук-гигант примет участие во всероссийском конкурсе «Туту Арт», по итогам которого определят один самый необычный объект страны.

Прочитать историю создания инопланетного жука из фильма «Звездный десант» можно в статье Myslo по ссылке. Напомним, металлический монстр установлен в поселке Жданковский у дома мастера.Прочитать историю создания инопланетного жука из фильма «Звездный десант» можно в статье Myslo по

Конкурс, который проводит сервис Туту.ру , стартовал 12 октября.

Этап, в котором вступает в борьбу стальной арахнид, пройдет с 23 по 29 ноября.

За какой объект будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.

Проголосовать за богородицкого мастера можно с 23 ноября по ссылке . Вместе с нашим арт-объектом будут соревноваться:

диснейленд в посёлке (посёлок Пиляндыш, Кировская область),

мозаика на весь дом (деревня Марково, Республика Марий Эл),

дом с завитками (деревня Тегешево, Республика Чувашия),

карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область),

пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область),

поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область),

денежное дерево (рабочий поселок Комсомольский, Республика Мордовия).



Фото предоставлено Туту.ру.

Что ждет победителя? В 2022 году команда Туту.ру и журналисты крупных российских СМИ организуют экспедицию к объекту, который будет признан самым необычным, чтобы вручить его автору памятный знак победителя конкурса.