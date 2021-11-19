новости
новости
Регистрация
Стальной арахнид богородицкого токаря претендует на звание самого необычного арт-объекта России

Стальной арахнид богородицкого токаря претендует на звание самого необычного арт-объекта России

Поддержать нашего мастера можно, проголосовав на сайте Туту. ру с 23 по 29 ноября.

200-килограммовый стальной арахнид, выполненный богородицким токарем Алексеем Крутоголовым, включен в список 85 самых необычных народных арт-объектов России.
 
Теперь жук-гигант примет участие во всероссийском конкурсе «Туту Арт», по итогам которого определят один самый необычный объект страны.
 
Напомним, металлический монстр установлен в поселке Жданковский у дома мастера. Прочитать историю создания инопланетного жука из фильма «Звездный десант» можно в статье Myslo по ссылке.
 
 
Конкурс, который проводит сервис Туту.ру, стартовал 12 октября.
 
Этап, в котором вступает в борьбу стальной арахнид, пройдет с 23 по 29 ноября.
За какой объект будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.
 
Проголосовать за богородицкого мастера можно с 23 ноября по ссылке. Вместе с нашим арт-объектом будут соревноваться:
 
  • диснейленд в посёлке (посёлок Пиляндыш, Кировская область),
  • мозаика на весь дом (деревня Марково, Республика Марий Эл),
  • дом с завитками (деревня Тегешево, Республика Чувашия),
  • карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область),
  • пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область),
  • поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область),
  • денежное дерево (рабочий поселок Комсомольский, Республика Мордовия).

Фото предоставлено Туту.ру.
 
Что ждет победителя? В 2022 году команда Туту.ру и журналисты крупных российских СМИ организуют экспедицию к объекту, который будет признан самым необычным, чтобы вручить его автору памятный знак победителя конкурса.
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:26 +6
Другие статьи по темам
Место
ТулаБогородицк
Прочее
арахнид
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: прошмыгнул через сплошную на ул. Кирова
«Накажи автохама»: прошмыгнул через сплошную на ул. Кирова
Автопарк больниц Тульской области пополнился 116 автомобилями
Автопарк больниц Тульской области пополнился 116 автомобилями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.