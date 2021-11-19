Стальной арахнид богородицкого токаря претендует на звание самого необычного арт-объекта России
Поддержать нашего мастера можно, проголосовав на сайте Туту. ру с 23 по 29 ноября.
200-килограммовый стальной арахнид, выполненный богородицким токарем Алексеем Крутоголовым, включен в список 85 самых необычных народных арт-объектов России.
Теперь жук-гигант примет участие во всероссийском конкурсе «Туту Арт», по итогам которого определят один самый необычный объект страны.
Напомним, металлический монстр установлен в поселке Жданковский у дома мастера. Прочитать историю создания инопланетного жука из фильма «Звездный десант» можно в статье Myslo по ссылке.
Конкурс, который проводит сервис Туту.ру, стартовал 12 октября.
Этап, в котором вступает в борьбу стальной арахнид, пройдет с 23 по 29 ноября.
За какой объект будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.
Проголосовать за богородицкого мастера можно с 23 ноября по ссылке. Вместе с нашим арт-объектом будут соревноваться:
- диснейленд в посёлке (посёлок Пиляндыш, Кировская область),
- мозаика на весь дом (деревня Марково, Республика Марий Эл),
- дом с завитками (деревня Тегешево, Республика Чувашия),
- карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область),
- пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область),
- поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область),
- денежное дерево (рабочий поселок Комсомольский, Республика Мордовия).
Фото предоставлено Туту.ру.
Что ждет победителя? В 2022 году команда Туту.ру и журналисты крупных российских СМИ организуют экспедицию к объекту, который будет признан самым необычным, чтобы вручить его автору памятный знак победителя конкурса.
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