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Автопарк больниц Тульской области пополнился 116 автомобилями

Автопарк больниц Тульской области пополнился 116 автомобилями

На них будут передвигаться врачи клиники на вызовы пациентам.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тульскую область поступило 116 служебных машин для больниц и ФАПов. На них передвигаются врачи и фельдшеры на вызовы к пациентам, также машины используются для перевозки анализов и забора медикаментов с областного аптечного склада. Это стало особенно актуально в период пандемии, когда появилась потребность доставки лекарств для лечения коронавируса, а количество вызовов врача на дом увеличилось.

Автопарк больниц пополнился машинами «Лада Largus», «Лада Нива», «Нива Travel», «УАЗ» и «УАЗ Патриот». Все закупленные автомобили отличаются повышенной проходимостью и идеально подходят для передвижения по сельской местности. 

Раньше врачам приходилось ждать, пока освободится машина, обслуживать ближайшие к больнице вызовы пешком или добираться на общественном транспорте с тяжелым чемоданчиком медикаментов. Теперь транспорта достаточно. Это значит, что время ожидания специалиста существенно сократится.

В Ефремовский район отправились 15 автомобилей, в Щекинский – 10, а в Ленинскую районную больницу прибыли семь служебных машин. 

Анастасия Карпова, участковый-терапевт Ленинской районной больницы:

– Машины комфортные. Нам без них никуда, Ленинский район очень большой. Я например, обслуживаю участок в поселке и селе Обидимо. До пациентов 15 минут езды. Пешком такие расстояния не преодолеть. Добраться до больницы люди тоже могут не всегда, потому что плохо себя чувствуют, у некоторых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Теперь я могу попасть к ним в любое время, так что автомобили – залог быстрого получения медицинской помощи.

Закуплены автомобили на средства из федерального бюджета с региональным софинансированием. 

Программа модернизации первичного звена системы здравоохранения рассчитана на 5 лет — с 2021 по 2025 годы. Она призвана повысить качество и доступность медицинской помощи в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. На реализацию программы в Тульской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, 90% из них — средства федерального бюджета.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:05 0
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