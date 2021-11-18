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Туляки могут присоединиться к флешмобу в честь Дня матери
Фото: kflora.ru

Туляки могут присоединиться к флешмобу в честь Дня матери

Шестерых счастливчиков ждут призы – наборы посуды.

В преддверии Международного Дня матери фонд Андрея Первозванного совместно с популярной российской певицей Дианой Гурцкой запускает всероссийский семейный флешмоб в Instagram и ВК и приглашает всех к участию.

Участникам следует с 24 по 28 ноября выложить на своей странице в Instagram или «ВКонтакте» любимую фотографию с мамой – поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас! Добавьте в пост хештеги #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного

Допольнительное требование для пользователей Instagram – нужно подписаться на страницу @happymaterinstvo и страницу партнера акции @mr.skovorodkin и отметить под постом двух своих друзей.

Генератором случайных чисел будут определены шесть победителей розыгрыша призов от компании Mr.Сковородкин – они получат наборы посуды. Итоги розыгрыша можно будет найти здесь.

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