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Долги, банкроты и уголовные дела: можно ли спасти водоканалы Тульской области, и при чем здесь инвестпривлекательность региона
Фото из архива Myslo.

Долги, банкроты и уголовные дела: можно ли спасти водоканалы Тульской области, и при чем здесь инвестпривлекательность региона

Чем закрыть дыры в бюджетах и можно ли вообще решить проблему водоснабжения и канализации в райцентрах? Выяснял Myslo.

«Нет воды, задолбало!»

Масштабная модернизация системы водоснабжения в Тульской области ведется уже два года. И к решению проблемных вопросов приложены немалые усилия и деньги. Помимо выделяемых по разным госпрограммам средств правительство находит и другие источники финансирования: только в августе 2021 года на модернизацию дополнительно выделили более 130 млн рублей.

Но проблема настолько масштабна, что решить ее за два и за три года не получится, сколько усилий ни прикладывай: износ сетей достигает 80%, множество других проблем запустили еще в прежние десятилетия.

А между тем, откроешь любую районную группу в соцсетях, увидишь: большая часть пользовательских постов обязательно посвящена проблемам водоснабжения и канализации, качеству воды и постоянным бесящим людей плановым и внеплановым отключениям.

Вот записи лишь в одной из нескольких Узловских групп ВКонтакте за неделю:

— Кто-нибудь знает, куда делась вода на ул. Заводская? В ЖЭУ не знают.

— Воскресенье… 10:20 утра. Где холодная вода по Гагарина 29? Что за издевательство над людьми?

— Администрация! Вы хоть как-то контролируете подрядчиков, которые делают холодное водоснабжение по пос. Партизан? На каких основаниях они хотят — включают, а хотят — выключают воду? Ни водоканал, ни ЕДДС не в курсе, куда делась вода! И до каких пор будет это продолжаться?

— Что опять с водой на Краске?! Почему сегодня отключили?! Не по графику уже пошло.

— Почему снова вместо горячей воды из крана идёт холодная? Кто-то контролирует вообще в городе эти организации? То вообще никакой нет, то одна холодная! Такие деньги берут за горячую воду, а услуги нет! И администрации плевать на все, что происходит в районе.

— Как вы задолбали! Опять отключение воды, ну сколько можно, может пора тарифы за воду пересмотреть и понизить, за что платим? За то, что вода через раз и грязная?

— Что опять с водой в центральной части города? С 19 часов стал падать напор, в 20 часов вообще почти прекратилась. До сих пор только капает. Что и в воскресенье вечером стали менять уже задвижки?

— Когда дадут воду по ул. Беклемищева? Со вчерашнего вечера нет.

Самый проблемный водоканал Тульской области — Ясногорский. Там умирает МУП с 90-миллионным долгом и исполнительными листами. Работать с арестованными счетами невозможно, вот и выдумывают: с частного сектора деньги собирает ОЕИРЦ, с многоквартирных домов — местная управляющая компания. И сразу перечисляет подрядчикам.

Следом за Ясногорском в антирейтинге — Плавск и Венев, тоже с многомиллионными долгами. Два МУПа там обанкротились, организации ликвидированы. Созданные на их месте два новых предприятия за короткое время снова становятся должниками. Ситуация повторяется. И кредиторам даже взять с них нечего — только имущество, которое никому не нужно. Ликвидаторы выставляют его на торги, торги признаются несостоявшимися, имущество забирает администрация и потом передает его вновь созданному МУПу.

В Узловой последнее юрлицо «К-сервис» обанкротилось. Конкурсный управляющий передал объекты администрации. Тут же появились два новых юридических лица, которым администрация передала в аренду всю инфраструктуру, хотя это и противоречит закону: объекты водоснабжения могут передаваться частным коммерческим организациям только при заключении концессионного соглашения, которое обязывает владельца вкладывать деньги в их модернизацию. При отсутствии такого соглашения, эксплуатировать сети и оборудование, как и нести ответственность перед жителями должны сами администрации или организованные ими МУПы.

Проблема глубже, чем просто трубы

О ситуации с районными водоснабжающими организациями Myslo писал уже не раз (например тут - про Узловую, тут - про Ясногорск и так далее). Если коротко, то речь почти везде идет о банкротстве, тотальных неплатежах, катастрофической изношенности сетей и неэффективном руководстве.

Почему местные водоканалы банкротятся? Основной ресурс, который потребляют предприятия водоснабжения — электроэнергия, за которую каждый районный водоканал имеет миллионные долги. Задолженность копится, водоканал банкротится, на его месте администрация открывает новую организацию. Чаще всего, у руля нового предприятия [официально или не очень] стоят те же лица, что и у закрывшегося.

У существующей проблемы есть две основные причины.

Причина № 1

Первая и ключевая — низкий тариф на ресурсы, который просто не может покрыть расходов на электроэнергию и становится основанием огромной дебиторской задолженности. У предприятий появляются расходы, не обеспеченные поступлениями, водоканалы убыточны уже по факту, и их будущее банкротство уже заложено на этапе утверждения тарифов.

При этом в «тарифные заложники» Тульская область взяла себя сама. В свое время тарифы на воду в регионе были заморожены. Какую функцию выполняло такое решение, теперь уже и не вспомнить, но оно сильно осложнило ситуацию.

Впоследствии изменилось законодательство, были введены предельные индексы роста тарифов, утверждаемые правительством. А низкая база осталась. К примеру, в Ефремове тариф на воду 18 руб./куб. м, а в соседнем Липецке (всего в 30 км от Ефремова) — 36 руб./куб. м.

И при этом в подавляющем большинстве регионов есть институт субсидирования выпадающих доходов для местных ресурсоснабжающих предприятий. Тариф признают льготным и помогают убыточным водоканалам и прочим хозяйствам выжить. Например, если затраты водоканала на электроэнергию составляют 1 млн рублей, а покрываемые тарифом расходы — 800 тысяч рублей, оставшиеся 200 тысяч гасят за счет бюджетных средств.

Но, как известно, «Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — дай удочку».

Субсидирование деятельности водоканалов — вещь шаткая. Где-то деньги не дойдут до основных нужд, где-то их не хватит, а где-то их попросту украдут.

Причина № 2

Вторая проблема районных водоканалов — неэффективное руководство и фактически противоправная деятельность руководителей.

Прикрываясь низкими тарифами, директора предприятий уходят от платежей и накапливают еще больше долгов. Об этом говорят реальные уголовные дела и реальные сроки для директоров.

Сейчас в производстве органов предварительного следствия находится 6 уголовных дел, возбужденных по заявлениям энергетиков: в отношении руководителей организаций водоснабжения и водоотведения Узловского района — 3 уголовных дела, в Новомосковском, Киреевском и Ясногорском районах — по 1 уголовному делу. Руководители организаций водоснабжения и водоотведения путем обмана или злоупотребления доверием, не исполняя условия договоров энергоснабжения причинили ресурсникам имущественный ущерб в особо крупном размере путем неоплаты поставленной электроэнергии.

Имеются обвинительные приговоры в отношении руководителей водоканалов, которые намеренно не платят за электроэнергию. Руководители организаций-должников понесли наказание от штрафа до реального лишения свободы.

Гендиректор Узловского ООО «УВК» признан виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Киреевский район. Директор ООО «Водоснабжение» за аналогичное преступление приговорен к лишению свободы на срок два года.

В Щекино гендиректору ООО «ВКХ» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 3 года.

И даже там, где не воруют, например, в МУПах, руководители работают неэффективно. Они не минимизируют энергопотери и потери воды (нет средств на модернизацию сетей), нет юридической службы, чтобы взыскать задолженность с потребителей воды. Иногда в МУПе нет даже 200 рублей, чтобы заплатить госпошлину за вынесения судебного приказа на должника. Они не работают с неплательщиками, не проводят мероприятий по выявлению незаконных врезок, случаев бездоговорного или безучетного потребления. Их деятельность не организована.

Строим новое, а обслуживать как?

Зачастую так бывает, что регион вкладывает деньги в модернизацию тех же очистных сооружений в городах и поселках, а в итоге обслуживание новых мощностей достается все тем же умирающим организациям-должникам, у которых нет работников, средств и техники для обслуживания.

Не так давно новые очистные построили в поселке Новогуровский. А местная управляющая организация — давний должник, вся в исполнительных листах, у неё нет средств на эксплуатацию новых очистных. Что если кредитор через суд по исполнительным листам заблокирует счета?

Аналогичная ситуация в Веневском районе. Предприятию МУП «ВК-Венев» переданы в эксплуатацию новые очистные сооружения, покупка реагентов и содержание которых обходится примерно в 700 тысяч рублей ежемесячно. Однако указанные расходы в тариф предприятия не заложены. Кроме того, за непродолжительную (с июля текущего года) деятельность предприятия долги за электроэнергию уже превысили 6 млн рублей. На какие средства предприятие будет поддерживать в надлежащем состоянии новое оборудование — неясно.

Бесплатная вода и долг больше бюджета

В Тульской области зачастую имущество, на котором работает водоканал, стоит на балансе администрации. При этом администрация обслуживает его, используя дорожную технику и сварщиков местных коммунальных организаций. А бюджетных денег на всё это не хватает.

В Серебряных Ключах и Красном Яре Киреевского района жители не платят за воду, хотя воду потребляют. Как это возможно? Запросто. Башня и скважина — на балансе поселковой администрации. В соответствии с законом об органах местного самоуправления, местные чиновники обязаны обеспечить людей водой. И обеспечивают. Но расчетных отделов у них нет, и деньги брать они не могут.

В некоторых сельских администрациях нет даже принтеров, чтобы квитанции напечатать. Поэтому администрация предпочитает денег не брать вовсе.

Энергетики выставляют администрации счета за электричество, которое потребляют насосы, и затраты эти ложатся на тощий бюджет. А поступлений от жителей за воду нет, нечем закрывать дыры. А дыры есть, и огромные! При этом, с точки зрения кредиторов даже суд не решит проблему: задолженность за электроэнергию превышает годовой бюджет поселка. Если кредитор заберет весь бюджет, этого не хватит, чтобы покрыть долг.

Концессии не будет!

Правительство РФ ввело закон о концессионных соглашениях, дав администрациям трехлетний срок для подготовки. Срок вышел, но никаких концессий в сфере водоканализационного хозяйства нет.

И если в городе концессия возможна, то какой концессионер зайдет на сети в райцентре? Вложения огромные, изношенность сетей огромная, а население малочисленное: собирать деньги не с кого.

Ремонтировать сети по госпрограммам — тоже не всегда выход. Программа решает вопросы точечно, а многие проблемы остаются без понятных перспектив. Взять ту же «Чистую воду». В районном водоканале в штате есть директор, бухгалтер и сварщик. Кто из них будет собирать документы для участия в госпрограмме? Утопия.

Как из-за водоканала страдает инвестпривлекательность региона

Проблема неплатежеспособности районных водоканалов гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Колоссальная «мертвая» дебиторская задолженность водоканалов перед энергетиками влияет на инвестиционный климат в регионе. Объясним на пальцах.

Энергосбытовые компании, не сумев собрать с нищих водоканалов плату за электроэнергию, все равно несут обязательства перед электросетевым комплексом и для недопущения роста задолженности вынуждены поддерживать жесткую платежную дисциплину, отключая потребителей задержавших оплату.

Под отключения попадают в том числе и крупные промышленные предприятия, которые тоже несут многомиллионные убытки.

Под задолженность водоканалов, большая часть которой не будет оплачена, энергетические компании вынуждены резервировать средства на списание, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие.

Решить проблему можно централизованно

Решение, даже у такой обширной и глубокой проблемы, как тульские водоканалы, есть. Достаточно присмотреться к опыту других регионов.

Все водоканалы можно консолидировать в единое предприятие: вместо десятков мелких водоканалов один государственный. Например, на базе регионального государственного унитарного предприятия. У этого решения есть ряд бесспорных плюсов:

  1. Единое предприятие проще контролировать на уровне региона. Следить за процессами и решать проблемы. Проще финансировать и всегда легче спросить с руководителей за результат. Единое предприятие гораздо эффективнее представит обоснования для участия в федеральных программах.
  2. Централизованные структуры всегда эффективнее мелких за счет единых стандартов работы и грамотного менеджмента. Единые правила, техника, штат, диспетчерские, оперативные выезды на аварии, организация работы с дебиторской задолженностью.
  3. Консолидация поможет более эффективной модернизации сетей и сооружений, чтобы не вкладывать деньги впустую.
  4. К единому предприятию могут проявить интерес заключения концессии крупные федеральные структуры, профессиональные участники рынка (Росводоканал, РКС и другие, которые уже работают в других регионах России).

Так что копить долги, латать по паре километров сетей в год, банкротить и открывать заведомо мертвые предприятия или подойти к вопросу креативно и эффективно — решать региональным властям.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:00 +2
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