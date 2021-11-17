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Тулу ждет рекордно низкое атмосферное давление

Тулу ждет рекордно низкое атмосферное давление

Всему виной – обширный циклон.

Днем 20 ноября в Туле атмосферное давление упадет до аномально низких величин — барометры покажут 718 мм рт. ст., что на 26 единиц ниже нормального.
 
Резкие перепады атмосферного давления плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.
 
В воскресенье давление начнет расти, а вот температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:54 +1
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