Тулу ждет рекордно низкое атмосферное давление

Днем 20 ноября в Туле атмосферное давление упадет до аномально низких величин — барометры покажут 718 мм рт. ст., что на 26 единиц ниже нормального.

Резкие перепады атмосферного давления плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.

В воскресенье давление начнет расти, а вот температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег.