В Туле водитель Mercedes нарушил ПДД и сбил велосипедиста-нарушителя

Машина выезжала со дворовой территории, а пострадавший не спешился при пересечении проезжей части.

Днем 16 ноября на ул. Новомосковской в Туле 70-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил 40-летнего велосипедиста.

По данным ГИБДД, в момент ДТП иномарка выезжала со двора и поворачивала налево, а велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, и при этом не спешился.

«В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.