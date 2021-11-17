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В Туле водитель Mercedes нарушил ПДД и сбил велосипедиста-нарушителя

В Туле водитель Mercedes нарушил ПДД и сбил велосипедиста-нарушителя

Машина выезжала со дворовой территории, а пострадавший не спешился при пересечении проезжей части.

Днем 16 ноября на ул. Новомосковской в Туле 70-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил 40-летнего велосипедиста.
 
По данным ГИБДД, в момент ДТП иномарка выезжала со двора и поворачивала налево, а велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, и при этом не спешился.
 
«В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Напомним, утром того же дня на ул. Баженова тоже сбили велосипедиста.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +2
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