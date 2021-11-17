Тульские оперативники нашли тайники с 30 килограммами синтетического наркотика

Фото: УМВД России по ТО

Полицейские нашли в телефоне подозреваемого координаты мест, где был спрятан мефедрон.

Недавно в городе Щекино инспекторы ДПС и сотрудники по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД остановили машину, за рулем которой был ранее неоднократно судимый 34-летний житель Санкт-Петербурга.

При досмотре багажника оперативники нашли банку с порошком светлого цвета. Это было производное N-метилфедрона, общей массой 145 граммов. В телефоне подозреваемого обнаружили координаты нескольких тайников с аналогичным наркотиком. В Орловской области было спрятано около 2 кг запрещенного товара, а в Каменском районе Тульской области — 810 граммов.

Кроме того, в мобильном устройстве нашли координаты тайника на Кубани, из которого наркокурьер собирался забрать партию смертоносного зелья.

«Для проверки данной информации сотрудники тульской полиции выехали в командировку в Краснодарский край. Рядом со станицей Троицкая Крымского района в земле были обнаружены 2 черных полимерных пакета, в которых находилось по 28 прозрачных упаковок со светлым порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедрон общей массой 27,5 кг», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как установили оперативники, изъятую партию наркотика задержанный намеревался сбывать на территории Краснодарского края и различных регионов ЦФО. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемый заключен под стражу.