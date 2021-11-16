Почему QR-код все равно нужен тулякам, даже если Указ губернатора — не федеральный закон

В тульских соцсетях на минувшей неделе появилось несколько роликов, в которых блогеры заявляли, что для прохода в ТЦ предъявлять QR-код не обязательно, что это нарушает право человека на свободу передвижения и прочие нормативные акты. На этой почве активисты устраивали скандалы с охранниками ТЦ и требовали пропустить их, потому что указ губернатора — это не федеральный закон.

Как выяснилось, такая вольная трактовка норм права может обернуться административной ответственностью: за нарушение санитарных правил в период пандемии предусмотрены штрафы.

За подробным комментарием Myslo обратился в государственно-правовой комитет Тульской области. И вот какие разъяснение мы получили:

«Введение дополнительных мер, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области, обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, опасной как для жизни и здоровья граждан, так и по своим социально-экономическим последствиям, требует обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания. При этом обеспечение при необходимости соблюдения ограничений мерами юридической ответственности, в том числе административной, является естественным элементом механизма правового регулирования. Осуществление же соответствующего регулирования и правоприменения представляет собой особую задачу, уклониться от решения которой государство не вправе.

Часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации гласит, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в нашей стране согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.

При этом, согласно части 3 указанной статьи осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. И, как следствие, ставить под угрозу важнейшие конституционные ценности — человека и человеческую жизнь).

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для реализации указанного права в Российской Федерации должны приниматься необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отношения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области регулируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее — Федеральный закон № 68-ФЗ), Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области» (далее — Закон Тульской области № 75-ЗТО).

Федеральным законом № 68-ФЗ распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих, четко и однозначно названо причиной возникновения чрезвычайной ситуации. При распространении такого рода заболевания органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности (подпункты «м» и «у» пункта 1 статьи 11).

Введение подобного рода ограничений направлено прежде всего на защиту здоровья, прав и законных интересов как самих граждан, обязанных соблюдать этот режим, так и других лиц.

В соответствии со статьей 8−1 Закона Тульской области № 75-ЗТО, закрепляющей полномочия губернатора Тульской области, губернатор Тульской области принимает нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ.

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений данного Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, предписано обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также установить в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности.

Постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 «О введении режима повышенной готовности» в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области с 18.00 16 марта 2020 года введен режим повышенной готовности.

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области принят Указ губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» (далее — Указ № 62) действующий по настоящее время.

Данным правовым актом были установлены особенности доступа граждан в определенные организации с использованием соответствующих QR-кодов, что представляет собой временную административно-правовую меру, направленную на предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, ограничение эпидемического распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Тульской области и, тем самым, на обеспечение реализации и защиты гарантированных Конституцией РФ прав неопределенного круга лиц, проживающих (пребывающих) на территории региона.