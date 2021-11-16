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В тульском ТЦ «Гостиный двор» прошли крупные пожарные учения: фоторепортаж

В тульском ТЦ «Гостиный двор» прошли крупные пожарные учения: фоторепортаж

По легенде, возгорание произошло в здании на четвертом этаже.

Сегодня, 16 ноября, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области провели пожарно-тактические учения в ТЦ «Гостиный двор».
 
По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении магазина «М-Видео» на четвертом этаже произошло возгорание с угрозой последующего распространения огня.
 
К месту условного пожара направили шесть пожарных расчетов и автолестницу.
 
 
Как отметили в пресс-службе ведомства, такие учения позволяют отработать приемы и способы проведения спасательных работ, а также проверить исправность системы оповещения, а также знания обязанностей и порядка действий сотрудников ТЦ в случае возникновения пожара.
 
Галерея
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 1
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 2
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 3
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 4
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 5
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 6
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 7
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 8
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 9
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 10
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 11
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 12
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 13
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 14
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 15
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 16
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 17
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 18
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 19
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 20
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 21
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 22
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 23
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 24
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 25
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 26
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 27
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 28
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 29
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 30
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 31
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 32
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 33
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 34
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 35
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 36
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 37
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 38
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 39
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 40
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 41
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 42
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 43
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 44
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 45
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 46
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 47
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 48
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 49
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 50
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 51
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 52
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 53
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 54
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 55
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 56
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 57
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 58
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 59
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 60
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 61
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 62
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 63
Учения МЧС в ТЦ "Гостиный двор", Фото: 64
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:07 0
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