В тульском ТЦ «Гостиный двор» прошли крупные пожарные учения: фоторепортаж

По легенде, возгорание произошло в здании на четвертом этаже.

Сегодня, 16 ноября, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области провели пожарно-тактические учения в ТЦ «Гостиный двор».

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении магазина «М-Видео» на четвертом этаже произошло возгорание с угрозой последующего распространения огня.

К месту условного пожара направили шесть пожарных расчетов и автолестницу.

Как отметили в пресс-службе ведомства, такие учения позволяют отработать приемы и способы проведения спасательных работ, а также проверить исправность системы оповещения, а также знания обязанностей и порядка действий сотрудников ТЦ в случае возникновения пожара.