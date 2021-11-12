Туристы рассказали, чем пахнет Тула

Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали.



Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.



Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%.

Тула ассоциируется у туристов с запахом пряников, чая из самовара и пороха.

Десять популярных запахов в городах России у путешественников: