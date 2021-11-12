Туристы рассказали, чем пахнет Тула
Опрос провел сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали.
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.
Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%.
Тула ассоциируется у туристов с запахом пряников, чая из самовара и пороха.
Десять популярных запахов в городах России у путешественников:
- Ялта — аромат хвои и моря, 29%
- Сочи — запах моря и магнолии, 20%
- Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17%
- Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9%
- Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8%
- Самара — запах Волги, Жигулёвского пивзавода и «Шоколадки», 8%
- Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5%
- Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3%
- Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1,5%
- Владивосток — острый запах морской воды и водорослей, 1,5%