Для тульских предпринимателей пройдет бесплатная онлайн-конференция «Бизнес 24»
Необходимо заранее зарегистрироваться.
23 ноября в онлайн-формате пройдет бесплатная конференция «Бизнес 24». На ней выступит директор центра «Мой бизнес» в Тульской области Светлана Квасова.
Она расскажет:
- какие меры поддержки предпринимателей действуют в Тульской области;
- как можно получить меры поддержки в Тульской области: куда идти и какие документы оформлять;
- о возможностях для предпринимателей;
- о поддержке рекламного блока в регионе для малого и среднего бизнеса: в чем заключается и как ее использовать.
Также на конференции выступят локальные эксперты. Они поделятся практическими кейсами выхода на клиентов, маркетинговыми лайфхаками и решениями, адаптированными именно к Тульской области.
Регистрация доступна по ссылке.
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