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Для тульских предпринимателей пройдет бесплатная онлайн-конференция «Бизнес 24»

Для тульских предпринимателей пройдет бесплатная онлайн-конференция «Бизнес 24»

Необходимо заранее зарегистрироваться.

23 ноября в онлайн-формате пройдет бесплатная конференция «Бизнес 24». На ней выступит директор центра «Мой бизнес» в Тульской области Светлана Квасова.

Она расскажет:

  • какие меры поддержки предпринимателей действуют в Тульской области;
  • как можно получить меры поддержки в Тульской области: куда идти и какие документы оформлять;
  • о возможностях для предпринимателей;
  • о поддержке рекламного блока в регионе для малого и среднего бизнеса: в чем заключается и как ее использовать.

Также на конференции выступят локальные эксперты. Они поделятся практическими кейсами выхода на клиентов, маркетинговыми лайфхаками и решениями, адаптированными именно к Тульской области.

Регистрация доступна по ссылке.

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