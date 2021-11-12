Для тульских предпринимателей пройдет бесплатная онлайн-конференция «Бизнес 24»

23 ноября в онлайн-формате пройдет бесплатная конференция «Бизнес 24». На ней выступит директор центра «Мой бизнес» в Тульской области Светлана Квасова.



Она расскажет:

какие меры поддержки предпринимателей действуют в Тульской области;

как можно получить меры поддержки в Тульской области: куда идти и какие документы оформлять;

о возможностях для предпринимателей;

о поддержке рекламного блока в регионе для малого и среднего бизнеса: в чем заключается и как ее использовать.

Также на конференции выступят локальные эксперты. Они поделятся практическими кейсами выхода на клиентов, маркетинговыми лайфхаками и решениями, адаптированными именно к Тульской области.

Регистрация доступна по ссылке.