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В почтовом отделении у тулячки украли деньги и документы

В почтовом отделении у тулячки украли деньги и документы

Похитительницей оказалась 59-летняя женщина. Её уже задержали.

Тульские полицейские устанавливают обстоятельства кражи, жертвой которой стала 30-летняя тулячка. По предварительным данным, в одном из почтовых отделений она оставила без присмотра на стойке свои документы и 10 тысяч рублей. Всё это было украдено.

При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что кражу совершила нигде не работающая 59-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном, документы и деньги обнаружены и изъяты.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отделе полиции «Центральный» проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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