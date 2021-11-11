«Улыбка детства» открыла два новых школьных стоматологических кабинета в Липках и Щекино

На фото ученица школы №2 города Липки Юлианна Хлебникова и врач-стоматолог Анна Кирова.

В четверг, 11 ноября, состоялось торжественное открытие двух детских стоматологических кабинетов в городе Липки Киреевского района и в городе Щекино. Они появились в стенах образовательных учреждений в рамках комплексной социально значимой партийной акции «Улыбка детства» и проекта «Единой России» «Здоровое будущее», одно из направлений которого – развитие современной системы школьной медицины.

Тульская область одна из немногих областей, где сохранились школьные стоматологические кабинеты. В советские годы такие кабинеты работали в почти в каждой крупной школе, и в начале 90-х их было 143, к 2014 году в Тульской области их осталось 51, причём 35 из них в Туле.

В настоящее время, с открытием двух кабинетов в Липках и Щекино всего в регионе работают 65 школьных зубоврачебных кабинетов, из них 10 открыто в рамках уникального в масштабах страны проекта «Улыбка детства».

Эта важная для здоровья подрастающего поколения работа проводится при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в 2020 году лично участвовавшего в открытии стоматологического кабинета в Кимовской гимназии №6. Тогда глава региона поставил задачу по созданию таких кабинетов в отдаленных муниципальных образованиях, и это направление реализуется при участии «Единой России» благодаря партийной акции «Улыбка детства».

Она стартовала в 2017 году после того, как годом раньше в Киреевской школе №5 по инициативе главного стоматолога региона Алексея Эрка появился первый в постсоветском периоде зубной кабинет для учащихся. Опыт оказался удачным, и замечательная инициатива была поддержана секретарем регионального отделения «Единой России» Николаем Воробьевым. Так появилась акция, не имеющая аналогов в России и выполняющая важную для благополучия детей миссию – сохранение здоровья зубов.

Проект реализуется на условиях социального партнерства: школы предоставляют помещения для открытия кабинетов, местные администрации и депутаты различного уровня-члены фракции «Единая Россия» содействуют в необходимом ремонте помещений, а министерство здравоохранения в лице главного врача ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексея Эрка устанавливает оборудование и обеспечивает кабинеты квалифицированным медицинским персоналом.

Первый кабинет открыл двери для юных пациентов в средней общеобразовательной школе №19 микрорайона Сокольники города Новомосковск. Позже «Улыбка детства» пришла в образовательные учреждения в Щекино, Алексине, Кимовском и Киреевском районах. Кстати, в Киреевском районе открывшийся сегодня кабинет – уже пятый!

По этому замечательному случаю в школу №2 города Липки приехали почетные гости и организаторы акции: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, первый заместитель председателя Тульской областной Думы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Марина Левина, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк. Вместе с представителями районной администрации, местного отделения «Единой России» и руководства школы они открыли кабинет и ознакомились с его возможностями.

Новый кабинет оснащен современным оборудованием и материалами. Предоставление всех профилактических и лечебных услуг будет осуществляться бесплатно – в рамках программы ОМС.

На базе кабинета будут проводиться уроки гигиены полости рта, профилактические осмотры и мероприятия по предупреждению стоматологических заболеваний, а также лечение неосложненных форм кариеса. Причем, к врачу могут обратиться не только учащиеся этой школы, но и двух других учебных организаций: Липковского центра образования №1 и Липковской основной общеобразовательной школы номер №3. Всего здесь будут обслуживаться чуть менее 800 человек. В будущем рассматривается возможность оказания стоматологической помощи учащимся Комсомольского центра образования, а также дошкольникам – это ещё порядка 150 человек.

– Сохранение здоровья жителей области, особенно детей, – важнейшая задача, и сегодня губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин уделяет этому очень большое внимание. В регионе строятся и открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются и получают новое оборудование поликлиники и больницы, повышается доступность медицинской помощи в сельской местности. Открытие очередного кабинета, сделанного по партийному проекту «Улыбка детства», – замечательное событие, – отметил Николай Воробьев. – Уникальная акция позволила создать 10 прекрасных кабинетов, и эта работа продолжится. Особенно важно, что собственные школьные стоматологические кабинеты появляются в учебных заведениях, находящихся в отдаленных населенных пунктах, небольших городах поселках. Теперь ребята смогут получить качественную медицинскую помощь, профессиональное лечение в родной школе.

– Наличие стоматологического кабинета в школе позволит обучать ребят, заниматься профилактикой и самое главное – оказывать помощь на ранних стадиях, выявлять различные патологии и прививать культуру стоматологического здоровья. Это очень важно для здорового будущего детей, – подчеркнул Алексей Эрк.

В средней общеобразовательной школе №20 в городе Щекино, где сегодня тоже праздновали открытие нового зубоврачебного кабинета, профилактическую и лечебную помощь, смогут получить более 650 учащихся с 1-го по 11-й классы. Поздравить коллектив образовательной организации приехал депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Коженкин и главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

Для того, чтобы юные пациенты успешно осваивали навыки гигиены полости рта, представители «Единой России» передали в подарок детские зубные щетки и пасту. В Липки передано 155 таких комплектов, в щекинскую школу – 280.