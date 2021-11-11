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«Лазаревские лавки» приглашают на дегустацию

«Лазаревские лавки» приглашают на дегустацию

ПХ «Лазаревское», отмечающее в ноябре 40-летие, проводит серию акций в магазинах собственной торговой сети «Лазаревская лавка».

Начиная с 22 ноября во всех «Лазаревских лавках» стартует акция «Лучшая цена», по которой покупателям предложат молочные сосиски и колбасу – «Любительскую» и «Московскую». 

– В нашей вареной колбасе нет ничего, кроме мяса, яичного порошка, шпика, соли и специй, - рассказывает гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. – Никаких улучшителей, красителей и «увкуснителей». Наверняка, она покажется на первый раз не такой, как ставшая, к сожалению, привычной вареная колбаса массмаркета. Зато на второй вы определенно почувствуете вкус приправленного свиного и говяжьего мяса, незамутненный ничем, кроме собственной естественности. Отличный повод вспомнить, «как было раньше», так что пробуйте, и не по разу.

Тем более, что еще до начала скидок, завтра, 12 ноября, в «Лазаревской лавке», расположенной в ТЦ «Парус» на ул. М. Горького, 14-1, а 13 ноября – на ул. Михеева, 23, с 11 утра начнется дегустация вареных и сырокопченых колбас собственного производства ПХ «Лазаревское». На суд туляков будут представлены «Докторская», «Русская», «Молочная» колбасы, а также сырокопченые «Брауншвейгская», «Салями Европейская» и «Сальчичон».

В конце будущей недели в Щекино на ул. Ленина, 36Б, и в Туле на ул. Скуратовской, 108А, можно продегустировать пельмени и вареники – собственную продукцию предприятия.

– Линейку полуфабрикатов мы запустили параллельно к еще двум, традиционным для нас молочной и мясной продукции, чтобы привлечь молодую работающую аудиторию, которой не всегда удается найти время для самостоятельной готовки, - говорит гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. – Впрочем, вареники и пельмени мы делаем уже многие годы. Мы сумели сохранить премиальное качество нашего мяса и в полуфабрикатах. Приходите, пробуйте, и вы поймете, о чем я говорю.

В Щекино дегустация пройдет 19 ноября, на Скуратовской в Туле – 20 ноября. Начало тоже в 11 утра.

Затем, накануне календарной зимы, 29 ноября, дегустации переедут в «Лазаревскую лавку» на Первомайской улице, 9, и М. Горького, 12, где, помимо вареной колбасы, появится возможность оценить качество лазаревских ветчин. Гастрономическое раздолье продлится целую неделю, вплоть до 5 декабря. А декабрь предприятие встретит акцией «Лучшая цена» уже для сосисок «Праздничных», варено-копченой колбасы «Венская» и вареной «Столичной». 

Дыхание новогодних праздников уже все ощутимей, и «Лазаревское» начинает розыгрыши «недельного молочного запаса»: четыре пакета Лазаревского молока, две упаковки густой сметаны, ароматное сливочное масло, упаковку 9-процентного творога и нежная творожная масса. Подробности этого конкурса – в группе предприятия Вконтакте.

Сюжет: Лазаревская лавка
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:04 +2
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