Какие дома Тулы будут обесточены 11 ноября

С 8.00 до 18.00 сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы на подстанциях, обслуживающих следующие дома:

ул. Демонстрации, 10, 10-б, 12, 12-а,

ул. Лейтейзена, 7, 9,

ул. Пузакова, 3, 5,

ул. Демидовская, 78,

пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.),

ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в,

ул. Докучаева, 13, 16,

ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7,

ул. Комбайновая, 1-10,

ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 63, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 68-а, 68-б, 68-в,

ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 25-а,

ул. Свободы, 31, 14,

ул. Оборонная, 71,

Мясново: ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а,

2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а,

4-й пр-д, 1-13 (нечётн.),

ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34, 32-а.