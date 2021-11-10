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Какие дома Тулы будут обесточены 11 ноября

Какие дома Тулы будут обесточены 11 ноября

Публикуем список адресов.

С 8.00 до 18.00 сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы на подстанциях, обслуживающих следующие дома:

  • ул. Демонстрации, 10, 10-б, 12, 12-а,
  • ул. Лейтейзена, 7, 9,
  • ул. Пузакова, 3, 5,
  • ул. Демидовская, 78,
  • пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.),
  • ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в,
  • ул. Докучаева, 13, 16,
  • ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7,
  • ул. Комбайновая, 1-10,
  • ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 63, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 68-а, 68-б, 68-в,
  • ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 25-а,
  • ул. Свободы, 31, 14,
  • ул. Оборонная, 71,
  • Мясново: ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а,
  • 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а,
  • 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34, 32-а.
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