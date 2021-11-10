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В Чернском районе водитель Opel Antara в темноте насмерть сбил пешехода
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Чернском районе водитель Opel Antara в темноте насмерть сбил пешехода

Мужчина шёл по краю проезжей части без светоотражающих элементов.

Накануне, 9 ноября, в 18.00, на 11-м километре дороги «Чернь-Медведки» в Чернском районе Тульской области, 39-летний водитель Opel Antara сбил мужчину 1966 года рождения.

По предварительной информации, пешеход двигался по краю проезжей части в темное время суток, вне населенного пункта без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

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