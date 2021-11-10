Алексей Дюмин вручил награды тульским полицейским

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Собравшимся зачитали поздравление министра внутренних дел РФ, генерала полиции Владимира Колокольцева.

Алексей Дюмин поблагодарил полицейских за службу и верность присяге. Он отметил, что, выполняя поставленные задачи – порой с риском для жизни – сотрудники УМВД вносят большой вклад в укрепление законности в Тульской области:

– В последние два года в связи с новыми вызовами на вас легла дополнительная нагрузка – контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией. Задача не самая простая, но крайне нужная. Профилактические мероприятия и конкретно ваша работа помогают системе здравоохранения в сложных условиях спасать жизнь и здоровье наших жителей, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что органы внутренних дел были и остаются гарантом стабильности в регионе.

– Уверен, что, как и всегда, в своей деятельности вы будете руководствоваться принципами уважения прав и свобод граждан, продолжая честно и ответственно выполнять свой долг. Желаю вам выполнения всех поставленных задач. Всегда возвращайтесь со всех заданий к родным и близким, – подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам УМВД благодарности и памятные подарки. Кроме того, 8 ноября Указом Президента России Владимира Путина за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в служебной деятельности начальнику УМВД России по Тульской области, генерал-майору полиции Сергею Галкину присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Алексей Дюмин поздравил Сергея Галкина с этой наградой. Глава регионального УМВД, в свою очередь, поздравил коллег с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.