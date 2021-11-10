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В квартире на ул. Металлургов женщина зарезала сожителя

В квартире на ул. Металлургов женщина зарезала сожителя

Трагедия произошла в среду, 10 ноября, во время бытовой ссоры.

В квартире одного из домов на улице Металлургов в Туле найдено тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту случившегося сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователями и криминалистами СК незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. Установлено, что к совершению преступления может быть причастна 36-летняя сожительница погибшего.

По предварительным данным, во время ссоры злоумышленница нанесла мужчине один удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемая задержана, выясняются мотивы совершения преступления, решается вопрос о заключении её под стражу.

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сегодня, в 19:08 0
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Событие
убийствоуголовное делобытовая ссоразарезала сожителяСУ СК России по Тульской области
Место
Тулаулица Металлургов
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