В квартире на ул. Металлургов женщина зарезала сожителя

Трагедия произошла в среду, 10 ноября, во время бытовой ссоры.

В квартире одного из домов на улице Металлургов в Туле найдено тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту случившегося сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователями и криминалистами СК незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. Установлено, что к совершению преступления может быть причастна 36-летняя сожительница погибшего.

По предварительным данным, во время ссоры злоумышленница нанесла мужчине один удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемая задержана, выясняются мотивы совершения преступления, решается вопрос о заключении её под стражу.