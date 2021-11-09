В Белеве после реконструкции запустили завод по производству яблочного пюре

Это более 60 новых рабочих мест и почти 500 млн инвестиций в экономику моногорода.

Белев, яблоки, пастила – эти слова уже понятны и знакомы всей России. Пекли пастилу в Белеве с конца XIX века: рецепт придумал купец Амвросий Прохоров, а делали продукт на принадлежавшем ему овощесушильном заводе, ныне «Белевский консервный завод». В постсоветскую эпоху там пытались делать пастилу индустриальным способом, но в 2001 году ее производство прекратилось, завод отключили от газа и электричества. Только через 10 лет сюда вернулась жизнь.

А 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Белеве. Проект предполагал реконструкцию консервного завода по производству яблочного пюре.

В 2020 завод получил беспроцентный заем в сумме свыше 176 млн рублей от Фонда развития моногородов по соглашению, подписанному заместителем гендиректора фонда Ольгой Макаевой и гендиректором ООО Сааком Саакяном.

На средства займа предприятие оснастили новым производственным оборудованием: линией по производству яблочного пюре, спецтехникой для приемки яблок и для градирни, закупили паровую и водогрейные котельные.

9 ноября 2021 года на запуск нового производства приехал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева:

Вячеслав Федорищев - От имени Губернатора Алексея Дюмина поздравляю всех с этим важным событием. Белев всегда славился и будет славиться своей пастилой. Пастила и сырье для ее изготовления производятся здесь, в Белеве. На «Белевском консервном заводе» установлено итальянское оборудование. Мы уверены, что продукция завода будет самой лучшей не только здесь, но и в мире.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что реконструкция завода в Белеве – это реализация тех поручений, который Алексей Дюмина дал в своем Послании:

- Развивается не только центр Тулы, индустриальные площадки в Узловой и Ефремове, но и в таких старинных русских городах, как Белев создаются новые и реконструируются известные производства. На новой линии белевского завода создано 60 новых рабочих мест.

Ирина Макиева - Для небольших моногородов создание новых производств это всегда большое и радостное событие. Именно поэтому так приятно каждый раз присутствовать на их открытии. Займ Фонда развития моногородов для «Белевского консервного завода» - это масса новых возможностей, которые «открылись» благодаря слаженной работе команды губернатора Тульской области, моногорода Белёв и завода, а также Группы ВЭБ.РФ. Будем

ждать новых проектов от Белёва и других моногородов региона! - сообщила главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

«Белевский консервный завод» будет производить до 9 тыс. тонн яблочного пюре в год.



