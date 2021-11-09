Нацпроект «Наука и университеты»: 13 проектов тульских ученых получили федеральную поддержку

Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Тульской области ?совместно выделят 11 млн рублей на реализацию проектов тульских ученых в сфере фундаментальных исследований.

В числе разработок, получивших поддержку: методика и программно-вычислительный комплекс для оценки риска для здоровья жителей региона из-за техногенного загрязнения воздуха; объединение данных о флоре региона на единой платформе и создание мультифункционального электронного ресурса c открытым доступом и др.

- Исследования тульских ученых получают признание на федеральном уровне. Правительство региона на постоянной основе ищет перспективные проекты и помогает в их продвижении, - подчеркнул председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.