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Нацпроект «Наука и университеты»: 13 проектов тульских ученых получили федеральную поддержку

Нацпроект «Наука и университеты»: 13 проектов тульских ученых получили федеральную поддержку

Поддержку получат исследования в области математики, физики, химии, информатики, медицины, биологии.

Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Тульской области ?совместно выделят 11 млн рублей на реализацию проектов тульских ученых в сфере фундаментальных исследований. 

В числе разработок, получивших поддержку: методика и программно-вычислительный комплекс для оценки риска для здоровья жителей региона из-за техногенного загрязнения воздуха; объединение данных о флоре региона на единой платформе и создание мультифункционального электронного ресурса c открытым доступом и др.

- Исследования тульских ученых получают признание на федеральном уровне. Правительство региона на постоянной основе ищет перспективные проекты и помогает в их продвижении, - подчеркнул председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

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