новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской в Туле снова произошло ДТП: Hyundai влетел в Nissan

На ул. Рязанской в Туле снова произошло ДТП: Hyundai влетел в Nissan

В результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне днем на ул. Рязанской в Туле столкнулись два автомобиля. ДТП снова произошло напротив автозаправки, на выезде со стороны Новомосковского шоссе.
 
По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai Solaris не пропустил двигавшийся по главной дороге Nissan Qashqai. За рулем последнего тоже находился 45-летний мужчина.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Напомним, 30 октября на этом же месте и с такими же обстоятельствами произошла авария с участием Lada Largus и Kia. В ДТП пострадали оба водителя.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К 80-летию обороны Тулы откроют новые музеи, общественные пространства и проведут исторические акции
К 80-летию обороны Тулы откроют новые музеи, общественные пространства и проведут исторические акции
В Белеве после реконструкции запустили завод по производству яблочного пюре
В Белеве после реконструкции запустили завод по производству яблочного пюре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.