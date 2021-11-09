На ул. Рязанской в Туле снова произошло ДТП: Hyundai влетел в Nissan

В результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне днем на ул. Рязанской в Туле столкнулись два автомобиля. ДТП снова произошло напротив автозаправки, на выезде со стороны Новомосковского шоссе.

По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai Solaris не пропустил двигавшийся по главной дороге Nissan Qashqai. За рулем последнего тоже находился 45-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.