Туляки и гости из столицы вновь обосновались в пригороде

С 30 октября число столичных гостей в Тульской области выросло вдвое, а спрос на интернет Tele2 в населенных пунктах пригорода достиг пиковых значений, на 25% превысив рекордные показатели прошлой осени.

Согласно данным Tele2, после объявления режима нерабочих дней клиенты массово отправляются на дачи. Так, в Тульском регионе с марта по май 2020 года, в мае и в конце октября 2021 года популярными населенными пунктами как правило становятся те, что расположены на берегах рек Ока, Упа, Глутня и Тулица.

За прошедшие выходные количество жителей Тулы на дачах выросло на 23%, а число москвичей увеличилось вдвое. В свою очередь потребление трафика показало рост на 25% год к году. Чаще всего на самоизоляции клиенты выходят в Сеть для просмотра фото и видео в соцсетях, роликов на YouTube и фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Значительным спросом пользовались ленты кинотеатра Wink, которые абоненты могут посмотреть бесплатно – в обмен на неизрасходованные минуты тарифа через приложение «Мой Tele2». В топе по просмотрам картины: «Джентльмены» Гая Ричи, «Паразиты», ставшие победителем «Каннского фестиваля», а также «Богемская рапсодия» о кумире современности – Фредди Меркьюри.

Отметим, покрытие Tele2 охватывает практически все населенные пункты Тульской области. Отвечая потребностям жителей, осенью специалисты оператора повысили качество связи в традиционных местах отдыха и в тех населенных пунктах, где быстрыми темпами растет потребление трафика.