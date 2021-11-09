Тульская область – в числе регионов с самыми низкими темпами вакцинации

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Также не спешат вакцинироваться жители Кемеровской и Ростовской областей, а также регионов Северного Кавказа.

В Правительстве РФ состоялось заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Одним из главных вопросов стала вакцинация от ковида.

По словам главы минздрава Михаила Мурашко, в ряде регионов удельные темпы вакцинации находятся на крайне низком уровне. Среди них – Тульская, Кемеровская и Ростовская области, а также Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Ранее, на заседании регионального оперативного штаба министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков отметил, что за неделю число туляков, прошедших вакцинацию, снизилось – от коронавируса привились 21000 человек (на прошлой неделе было 23000).