Районы Тульской области выиграли гранты на свое развитие

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили поддержку активных граждан, НКО и местного самоуправления. По словам зампреда правительства Тульской области — министра внутренней политики и развития местного самоуправления Антона Агеева, есть различные механизмы поддержки — как на федеральном, так и на региональном уровне.

Например, гранты за достижение муниципалитетами наилучших показателей в развитии инвестиционной деятельности, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и организации системы управления применительно к демографической ситуации. Это региональный конкурс, в котором общая сумма грантов по всем четырем номинациям составляет 30 млн руб.

Победителями конкурса грантов стали:

в номинации экономического и инвестиционного развития победителем стал Куркинский район. Он получит грант в размере 3,3 млн руб. Второе место досталось Заокскому району (2,4 млн руб), третье — Ефремову (1,8 млн руб.).

в номинации «Развитие физкультуры и спорта» первое место получил Плавский район (3,3 млн руб.), второе место — Новомосковск (2,4 млн руб.) и третье — Ясногорский район (1,8 млн руб.).

в номинации «Развитие ЖКХ» первое место получил Богородицкий район — размер гранта 3,75 млн руб. Второе место досталось поселку Славный (2,5 млн руб.), а третье — Новомосковску (1,25 млн руб.)

за организацию эффективного управления первое место занял Арсеньевский район (3,75 млн руб.), второе место — Узловский район (2,5 млн руб.) и третье место — Воловский район (1,25 млн руб.).

Полученные гранты муниципалитеты могут потратить как на развитие инфраструктуры района, так и на поощрение сотрудников и граждан, которые помогли району достичь высоких показателей.

На федеральном уровне проводится конкурс «Лучшая муниципальная практика» с объемом финансирования в один миллиард рублей. Цель этого конкурса — выявить и поощрить лучшие практики местного самоуправления по семи номинациям, в том числе по таким направлениям, как «эффективная обратная связь с жителями» и «укрепление межнационального мира и согласия».

Конкурс проводится при поддержке Президента РФ. В нем участвует более 3800 муниципалитетов со всей страны. От Тульской области в 2020 году было подано 17 заявок, победителем в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» стала Тула. Город-герой получил грант в размере 30 млн руб. А в номинации «Развитие городского хозяйства» среди сельских муниципалитетов второе место и грант в 15 млн руб. получил МО Центральный Веневского района.

В 2021 году Тульская область подала 25 заявок по 5 номинациям. МО Новомосковск занял второе место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» и получил грант в размере 40 млн руб.

Средства федеральных грантов можно потратить на решение вопросов благоустройства.

- Среди субъектов идет жесткая конкуренция. Нужно усилить работу по качеству подготовки заявок на конкурс — чтобы в следующем году было больше призеров в различных номинациях, — поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Антон Агеев отметил:

— Для поддержки активных граждан и некоммерческих организаций проводится конкурс президентских грантов. Сумма, выделяемая на гранты этого конкурса, — 8 млрд руб. Мы помогаем ТОСам и НКО в оформлении заявок. В 2021 году победителями конкурса стали 9 проектов. На 2022 год от региона подано 38 заявок на сумму около 30 млн руб. Итоги этого этапа конкурса будут подведены в январе 2022 года. Средства грантов можно тратить как на благоустройство, так и на проведение различных мероприятий.