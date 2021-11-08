Тульский «АКМ» уступил «Омским Крыльям»

Фото пресс-службы АКМ.

7 ноября тульский «АКМ» сыграл на выезде с «Омскими Крыльями». Итоговый счет на табло — 4:3. Как сообщает пресс-служба «михайловцев», со стороны туляков голами отметились Филипп Толузаков, Егор Яковлев и Булат Набиуллин.

Алексей Ждахин, главный тренер «АКМ», прокомментировал итоги матча:

- Очень много было удалений, три шайбы в неравных составах пропустили — это, наверное, и предопределило результат этого матча. В первую очередь, нам не хватало дисциплины, отсюда и ошибки. В третьем периоде всё свелось к мастерству: мастерство вратаря против мастерства наших игроков, которые выходили на ударную позицию — они не смогли переиграть вратаря.

Следующий матч АКМ сыграет на выезде 10 ноября, в среду. Соперником туляков станет «Ермак» из города Ангарск.