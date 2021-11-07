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В Туле в ДТП с квадроциклом погиб мужчина

В Туле в ДТП с квадроциклом погиб мужчина

Еще один пострадал.

Как стало известно Myslo, накануне поздно вечером в деревне Федоровка (недалеко от Архангельского) произошла трагедия. По нашей информации, двое мужчин катались в поле на квадроцикле и опрокинулись.

В результате происшествия один из них скончался на месте (предположительно, тот, кто был за рулем), второй получил травмы и был госпитализирован с различными травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматривается версия, что мужчины могли находиться в состоянии опьянения.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:35 +3
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