В Туле в ДТП с квадроциклом погиб мужчина

Как стало известно Myslo, накануне поздно вечером в деревне Федоровка (недалеко от Архангельского) произошла трагедия. По нашей информации, двое мужчин катались в поле на квадроцикле и опрокинулись.

В результате происшествия один из них скончался на месте (предположительно, тот, кто был за рулем), второй получил травмы и был госпитализирован с различными травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматривается версия, что мужчины могли находиться в состоянии опьянения.