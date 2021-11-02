новости
новости
Регистрация
3 ноября в Туле трамваи изменят схему движения

3 ноября в Туле трамваи изменят схему движения

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

3 ноября главное управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу проведет опиловку деревьев по ул. Коминтерна на участке от ул. Фрунзе до ул. Федора Смирнова.

В связи с этим введут следующие ограничения:

  • 3 ноября с 10.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамвайного транспорта по указанному участку.

Движение трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 14 будет осуществляться по измененной схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

3

 

Московский вокзал — Щегловская Засека

Красный Перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

9

Московский вокзал —

ст-н «Металлург»

ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

14

пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красный Перекоп — ул. Оборонная — ул. Кауля.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
трамваиограничение движения
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Локдаун – время заняться собой: как привести волосы и кожу в порядок за короткий срок
Локдаун – время заняться собой: как привести волосы и кожу в порядок за короткий срок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.