3 ноября в Туле трамваи изменят схему движения
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
3 ноября главное управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу проведет опиловку деревьев по ул. Коминтерна на участке от ул. Фрунзе до ул. Федора Смирнова.
В связи с этим введут следующие ограничения:
- 3 ноября с 10.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамвайного транспорта по указанному участку.
Движение трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 14 будет осуществляться по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
3
|
Московский вокзал — Щегловская Засека
|
Красный Перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
9
|
Московский вокзал —
ст-н «Металлург»
|
ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
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ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
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14
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пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
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пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красный Перекоп — ул. Оборонная — ул. Кауля.