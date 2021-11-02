3 ноября в Туле трамваи изменят схему движения

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

3 ноября главное управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу проведет опиловку деревьев по ул. Коминтерна на участке от ул. Фрунзе до ул. Федора Смирнова.

В связи с этим введут следующие ограничения:

3 ноября с 10.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамвайного транспорта по указанному участку.

Движение трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 14 будет осуществляться по измененной схеме: