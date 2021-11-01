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Жители Тульской области смогут подать заявление о государственной регистрации прав через нотариуса

Жители Тульской области смогут подать заявление о государственной регистрации прав через нотариуса

Исключения составят лишь те случаи, когда заявителем выступает кадастровый инженер.

С 28 октября 2021 года жители Тульской области получили возможность подать заявление о государственной регистрации прав на недвижимость и дополнительные документы в Росреестр через нотариуса. Исключения составят лишь те случаи, когда заявителем выступает кадастровый инженер.

Согласно изменениям в законодательстве, принятым ФЗ от 30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты РФ», теперь можно подать заявление о государственной регистрации прав в соответствующее ведомство через нотариуса.

Это упростит и сократит сроки административных процедур.

Сейчас по закону право собственности по нотариально удостоверенным сделкам регистрируется за один рабочий день. Только за 9 месяцев 2021 года нотариусы направили в орган регистрации более 12,5 тыс. пакетов заявлений на регистрацию прав по сделкам.

– Нотариусы и раньше подавали документы на регистрацию права собственности, но в рамках нотариального удостоверения сделок. После нововведений граждане смогут обратиться к нотариусу, чтобы тот направил самостоятельно заявление и документы в регистрирующий орган. Это важно для тех граждан, у которых нет возможности сделать это через МФЦ или электронные сервисы, — подчеркнула директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

Подобные нововведения сделают государственные услуги для жителей более доступными.

В настоящее время с органом регистрации прорабатывается вопрос об автоматизации обработки документов и запросов, поступающих от нотариусов. Это позволит сократить процедуры регистрации права по нотариально удостоверенной сделке до нескольких минут.

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