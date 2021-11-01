В Тульской области готовятся к открытию памятника булочке «Венёвке»
Арт-объект будет высотой 2,5 метра.
В Веневе идут последние приготовления к открытию уникального арт-объекта — памятника булочке «Веневке». Напомним, установить памятник гастрономическому бренду региона придумал краевед Денис Махель.
Идею он подал на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл его.
Как сообщает
Сейчас работы над скульптурой практически завершены. Ее покрыли глазурью и сделали обсыпку. Мастера надеются, что местные жители и туристы полюбят этот арт-объект.
Планируется, что скульптура булочки станет центром ярмарочных гуляний фестиваля «Веневские баранки», также арт-объект включат в туристический маршрут «Вкус эпохи».