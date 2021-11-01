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В Тульской области готовятся к открытию памятника булочке «Венёвке»
Фото администрации МО Веневский район.

В Тульской области готовятся к открытию памятника булочке «Венёвке»

Арт-объект будет высотой 2,5 метра.

В Веневе идут последние приготовления к открытию уникального арт-объекта — памятника булочке «Веневке». Напомним, установить памятник гастрономическому бренду региона придумал краевед Денис Махель.

Идею он подал на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл его.

Как сообщает администрация МО Веневский район, булочку установят на постамент из стеклофибробетона, высота арт-объекта составит 2,5 метра.

Сейчас работы над скульптурой практически завершены. Ее покрыли глазурью и сделали обсыпку. Мастера надеются, что местные жители и туристы полюбят этот арт-объект.

Планируется, что скульптура булочки станет центром ярмарочных гуляний фестиваля «Веневские баранки», также арт-объект включат в туристический маршрут «Вкус эпохи».

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сегодня, в 08:26 −6
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