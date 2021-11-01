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В Туле продолжается ремонт дорог

В Туле продолжается ремонт дорог

Работы будут завершены в ближайшее время.

В августе текущего года по инициативе губернатора Алексея Дюмина из Резервного фонда Правительства Российской Федерации были дополнительно выделены 300 млн рублей. На эти средства в областной столице ремонтируют 20 объектов протяженностью свыше 21 км.
 
В настоящее время работы завершены на девяти участках: пр. Ленина, улицы 3-я Овражная, 2-я Волоховская, Овражная, Лучевая, в п. Косая Гора – Рвовский переулок, улицы Стрекаловская, Вахрушева, Л. Толстого.
 
На одиннадцати работы еще продолжаются и в ближайшее время будут завершены.
 
На ул. Механизаторов в поселке Ленинский ремонтируют порядка 2 км дорожного полотна. Здесь уже выполнены фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Сейчас подрядная организация ведет работы по укладке верхнего слоя, обустраивает съезды.
 
Также областному центру были выделены дополнительные средства из регионального бюджета на ремонт ул. Демидовской и еще пяти участков дорог.
 
Завершить все дорожные работы в Туле планируют до 10 ноября.
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