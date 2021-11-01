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Тульский полицейский Артем Гамов борется за звание «Народный участковый» России
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульский полицейский Артем Гамов борется за звание «Народный участковый» России

Проголосовать за него можно до 10 ноября.

Стартовал финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2021».

Тульскую область представляет капитан полиции Артем Гамов из межмуниципального отдела МВД России «Кимовский». Он обслуживает административный участок, в который входит более десяти сёл, посёлков и деревень.

В служебной деятельности полицейский считает для себя максимально важным доверие населения, владение оперативной обстановкой на административном участке и упорство в достижении поставленных задач.

До 10 ноября проголосовать за представителя Тульской области на конкурсе «Народный участковый — 2021» можно по ссылке.

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