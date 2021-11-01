Тульский полицейский Артем Гамов борется за звание «Народный участковый» России

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Проголосовать за него можно до 10 ноября.

Стартовал финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2021».

Тульскую область представляет капитан полиции Артем Гамов из межмуниципального отдела МВД России «Кимовский». Он обслуживает административный участок, в который входит более десяти сёл, посёлков и деревень.

В служебной деятельности полицейский считает для себя максимально важным доверие населения, владение оперативной обстановкой на административном участке и упорство в достижении поставленных задач.

До 10 ноября проголосовать за представителя Тульской области на конкурсе «Народный участковый — 2021» можно по ссылке.