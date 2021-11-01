Единый институт развития Тульской области станет «одним окном» предоставления мер поддержки инвесторам

Об этом заявил председатель правления Региональной корпорации развития и поддержки Григорий Лаврухин

1 ноября на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсуждали работу Региональной корпорации развития и поддержки.

Губернатор отметил, что перед регионом, как и перед другими субъектами РФ, стоит задача по наращиванию инвестиций в экономику. В Тульской области, по оценке бизнеса и Агентства стратегических инициатив, создан комфортный деловой климат.

- Наша задача – в режиме «одного окна» максимально качественно предоставлять инвесторам все имеющиеся механизмы поддержки. С этой целью было принято решение о создании Единого института развития, - сказал Алексей Дюмин.

Главная цель социально-экономического развития Тульской области четко определены Программой развития региона до 2026 г. с горизонтом планирования до 2030 г. – повышение качества жизни туляков за счет роста экономики региона. Программа нацелена на рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал, несырьевого экспорта и развитие инноваций.

Председатель правления Региональной корпорации развития и поддержки Григорий Лаврухин сообщил, что созданный в регионе Единый институт развития (ЕИР) должен стать реальным, эффективным инструментом реализации Программы. В полной мере раскрыть возможности инструментов поддержки бизнеса, построения качественной, интуитивно удобной для бизнеса и целостной системы поддержки и сопровождения бизнес-проектов, формирования высокомотивированной команды профессионалов в этой сфере. Проекты, которые могут быть реализованы с участием ЕИР, есть в каждом из семи направлений Программы.

Единый институт развития Тульской области объединил 19 региональных центров развития, в том числе региональную корпорацию развития, фонд развития промышленности, аграрный центр, центр развития туризма, центр поддержки предпринимательства и др. ЕИР предоставляет 70 услуг и мер поддержки предпринимателям. В настоящее время институт взаимодействует с 2300 предпринимателями, поддерживая их проекта в объеме возвратного и невозвратного финансирования 4,3 млрд руб.

- Ключевыми потребителями услуг ЕИР являются предприниматели, компании и инвесторы, работающие в Тульской области. Миссия ЕИР – единая концепция, прозрачность и открытость для всех участников рынка в получении услуг, повышение эффективности реализуемых механизмов поддержки за счет работы в формате «единого окна», - пояснил Григорий Лаврухин.

Одна из задач ЕИР – к 2030 году нарастить объем привлекаемых инвестиций до 400 млрд ежегодно. Уже сформирован инвестиционный портфель из 119 соглашений, которые в ближайшие годы принесут региону 590 млрд рублей инвестиций и более 17 тысяч новых рабочих мест.

Для этого до 2026 года планируется:

- увеличить число получателей мер поддержки не менее чем в 2 раза;

- ускорить принятие решения об оказании поддержки проектов не менее чем на 40%;

- сократить время и количество документов, предоставляемых для получения поддержки не менее чем на 30%;

- повысить бюджетную эффективность поддерживаемых проектов не менее чем на 20%;

- снизить число неблагонадежных получателей мер поддержки.

ЕИР включился в работу по развитию территории ОЭЗ и ИП «Узловая», созданию Единой цифровой инвестиционной экосистемы и Инвестиционной карты региона, Системы поддержки средних инвестиционных проектов (Fast Track), формированию системы учета земель сельскохозяйственного назначения, центра кластерного развития, а также внедрению новых региональных мер поддержки экспорта, создание новых туристических продуктов, программ финансирования фондом промышленности и др.

- Реализация этих проектов позволит сформировать объединенный контур услуг и механизмов поддержки – как бизнес-идей, так и инвестпроектов. И в «едином окне» наши предприниматели на любом этапе своего проекта смогут получить необходимую поддержку, - пояснил Григорий Лаврухин. - Стратегическая цель – объединить полный инвестиционный цикл – от разработки бизнес-идеи, выбора и получения оптимальных мер государственной поддержки, до успешного запуска производства и вывода продукции на внутренний и внешние рынки.

Губернатор ранее поручал активнее использовать механизмы, предоставляемые Правительством РФ. На данный момент регион планирует использовать инфраструктурные бюджетные кредиты; реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурные облигации; инструмент облигаций, предполагаемых к выкупу за счет средств Фонда национального благосостояния; строить объекты инфраструктуры через федеральную адресную инвестиционную программу.

Алексей Дюмин отметил, что ОЭЗ и Индустриальный парк «Узловая», ТОСЭР «Ефремов» и «Алексин» последовательно развиваются, но точки роста должны появляться во всех муниципалитетах. Такую задачу глава региона ставил в своем Послании. Губернатор поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву совместно с Единым институтом развития и региональным министерством экономического развития подготовить дорожную карту по решению данного вопроса. Кроме того, по словам Алексея Дюмина, необходимо активизировать работу по снижению нагрузки на бизнес контрольно-надзорной деятельности.



