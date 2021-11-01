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Единый институт развития Тульской области станет «одним окном» предоставления мер поддержки инвесторам

Единый институт развития Тульской области станет «одним окном» предоставления мер поддержки инвесторам

Об этом заявил председатель правления Региональной корпорации развития и поддержки Григорий Лаврухин

1 ноября на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсуждали работу Региональной корпорации развития и поддержки.

Губернатор отметил, что перед регионом, как и перед другими субъектами РФ, стоит задача по наращиванию инвестиций в экономику. В Тульской области, по оценке бизнеса и Агентства стратегических инициатив, создан комфортный деловой климат.

- Наша задача – в режиме «одного окна» максимально качественно предоставлять инвесторам все имеющиеся механизмы поддержки. С этой целью было принято решение о создании Единого института развития, - сказал Алексей Дюмин.

Главная цель социально-экономического развития Тульской области четко определены Программой развития региона до 2026 г. с горизонтом планирования до 2030 г. – повышение качества жизни туляков за счет роста экономики региона. Программа нацелена на рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал, несырьевого экспорта и развитие инноваций.

Председатель правления Региональной корпорации развития и поддержки Григорий Лаврухин сообщил, что созданный в регионе Единый институт развития (ЕИР) должен стать реальным, эффективным инструментом реализации Программы. В полной мере раскрыть возможности инструментов поддержки бизнеса, построения качественной, интуитивно удобной для бизнеса и целостной системы поддержки и сопровождения бизнес-проектов, формирования высокомотивированной команды профессионалов в этой сфере. Проекты, которые могут быть реализованы с участием ЕИР, есть в каждом из семи направлений Программы.

Единый институт развития Тульской области объединил 19 региональных центров развития, в том числе региональную корпорацию развития, фонд развития промышленности, аграрный центр, центр развития туризма, центр поддержки предпринимательства и др. ЕИР предоставляет 70 услуг и мер поддержки предпринимателям. В настоящее время институт взаимодействует с 2300 предпринимателями, поддерживая их проекта в объеме возвратного и невозвратного финансирования 4,3 млрд руб.

- Ключевыми потребителями услуг ЕИР являются предприниматели, компании и инвесторы, работающие в Тульской области. Миссия ЕИР – единая концепция, прозрачность и открытость для всех участников рынка в получении  услуг, повышение эффективности реализуемых механизмов поддержки за счет работы в формате «единого окна», - пояснил Григорий Лаврухин. 

Одна из задач ЕИР – к 2030 году нарастить объем привлекаемых инвестиций до 400 млрд ежегодно. Уже сформирован инвестиционный портфель из 119 соглашений, которые в ближайшие годы принесут региону 590 млрд рублей инвестиций и более 17 тысяч новых рабочих мест.

Для этого до 2026 года планируется:

- увеличить число получателей мер поддержки не менее чем в 2 раза;

- ускорить принятие решения об оказании поддержки проектов не менее чем на 40%;

- сократить время и количество документов, предоставляемых для получения поддержки не менее чем на 30%;

- повысить бюджетную эффективность поддерживаемых проектов не менее чем на 20%;

- снизить число неблагонадежных получателей мер поддержки.

ЕИР включился в работу по развитию территории ОЭЗ и ИП «Узловая», созданию Единой цифровой инвестиционной экосистемы и Инвестиционной карты региона, Системы поддержки средних инвестиционных проектов (Fast Track), формированию системы учета земель сельскохозяйственного назначения, центра кластерного развития, а также внедрению новых региональных мер поддержки экспорта, создание новых туристических продуктов, программ финансирования фондом промышленности и др.

- Реализация этих проектов позволит сформировать объединенный контур услуг и механизмов поддержки – как бизнес-идей, так и инвестпроектов. И в «едином окне» наши предприниматели на любом этапе своего проекта смогут получить необходимую поддержку, - пояснил Григорий Лаврухин. - Стратегическая цель – объединить полный инвестиционный цикл – от разработки бизнес-идеи, выбора и получения оптимальных мер государственной поддержки, до успешного запуска производства и вывода продукции на внутренний и внешние рынки.

Губернатор ранее поручал активнее использовать механизмы, предоставляемые Правительством РФ. На данный момент регион планирует использовать инфраструктурные бюджетные кредиты; реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурные облигации; инструмент облигаций, предполагаемых к выкупу за счет средств Фонда национального благосостояния; строить объекты инфраструктуры через федеральную адресную инвестиционную программу.

Алексей Дюмин отметил, что ОЭЗ и Индустриальный парк «Узловая», ТОСЭР «Ефремов» и «Алексин» последовательно развиваются, но точки роста должны появляться во всех муниципалитетах. Такую задачу глава региона ставил в своем Послании. Губернатор поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву совместно с Единым институтом развития и региональным министерством экономического развития подготовить дорожную карту по решению данного вопроса. Кроме того, по словам Алексея Дюмина, необходимо активизировать работу по снижению нагрузки на бизнес контрольно-надзорной деятельности.


 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:04 0
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