Новые сертификаты о вакцинации и поддержка предпринимателей: что изменится в ноябре

Фото из архива Myslo.ru.

О госрегулировании оборота этилового спирта, регистрации корпоративных сим-карт и других нововведениях последнего месяца осени – в нашем материале.

1 ноября

Госрегулирование оборота этилового спирта

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

Граждане смогут изменить условия кредита из-за COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

Выплаты предпринимателям

Правительство утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений. Постановление о правилах предоставления финансовой помощи подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение принято в рамках указа Президента. Речь идет о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития. Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Как подчеркнул Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства, получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплате сотрудников, а те в свою очередь – от выплаты подоходного налога с таких средств. В целом выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.

Кроме этого тульские предприниматели могут рассчитывать на региональные меры поддержки.

8 ноября

Новый сертификат вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ появился на интернет-портале правовой информации.

Новые документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет включать информацию о россиянине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также будет QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.

9 ноября

Возобновление авиасообщения

Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября. Для туристов доступна только часть из этих стран.

– Багамы принимают российских туристов только с ПЦР-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис – также с сертификатами вакцинации «Спутником V». Особая ситуация с Таиландом. До пандемии это направление было в числе самых популярных у российских туристов. В 2019 году Таиланд посетили 1,5 млн россиян. Сейчас вакцинированные туристы могут без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда – Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – Таиланд признает вакцину «Спутник V». Но туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.

23 ноября

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия.

Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

29 ноября

Регистрация корпоративных сим-карт

Компании и ИП должны передать данные о корпоративных номерах в специальный реестр на госуслугах до 30 ноября 2021 года, иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.