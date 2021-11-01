Новые сертификаты о вакцинации и поддержка предпринимателей: что изменится в ноябре

Фото из архива Myslo.ru.
1 ноября
Госрегулирование оборота этилового спирта
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.
Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.
Граждане смогут изменить условия кредита из-за COVID-19
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Контроль за оборотом драгоценных металлов
Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.
Выплаты предпринимателям
Правительство утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений. Постановление о правилах предоставления финансовой помощи подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Решение принято в рамках указа Президента. Речь идет о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.
Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития.
Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.
В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
Как подчеркнул Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства, получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплате сотрудников, а те в свою очередь – от выплаты подоходного налога с таких средств.
В целом выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.
Кроме этого тульские предприниматели могут рассчитывать на региональные меры поддержки.
8 ноября
Новый сертификат вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ появился на интернет-портале правовой информации.
Новые документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.
Сертификат будет включать информацию о россиянине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также будет QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.
9 ноября
Возобновление авиасообщения
Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября. Для туристов доступна только часть из этих стран.
– Багамы принимают российских туристов только с ПЦР-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис – также с сертификатами вакцинации «Спутником V». Особая ситуация с Таиландом. До пандемии это направление было в числе самых популярных у российских туристов. В 2019 году Таиланд посетили 1,5 млн россиян. Сейчас вакцинированные туристы могут без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда – Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – Таиланд признает вакцину «Спутник V». Но туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.
Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.
23 ноября
Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия.
Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.
29 ноября
Регистрация корпоративных сим-карт
Компании и ИП должны передать данные о корпоративных номерах в специальный реестр на госуслугах до 30 ноября 2021 года, иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на госуслугах.
Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.