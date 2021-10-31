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В Тульской области – новый антирекорд по суточной заболеваемости ковидом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области – новый антирекорд по суточной заболеваемости ковидом

Оперштаб опубликовал актуальные данные.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 249 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 17 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 60 090 жителей региона, 51 937 человек вылечились, 3458 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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