В Тульской области – новый антирекорд по суточной заболеваемости ковидом

Фото из архива Myslo.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 249 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 17 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 60 090 жителей региона, 51 937 человек вылечились, 3458 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: