Фото из архива Myslo.
В Тульской области – новый антирекорд по суточной заболеваемости ковидом
Оперштаб опубликовал актуальные данные.
За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 249 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 17 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 60 090 жителей региона, 51 937 человек вылечились, 3458 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:24, 32 482 -5
Глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут подхватить COVID-19
вчера, в 15:40, 338 3134 -32
вчера, в 14:40, 27 1916 -4
вчера, в 14:20, 114 2898 26
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