В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween: фоторепортаж

Это был страшно-красивый и профессиональный праздник всех заражённых тату-искусством. Туляки приняли участие в параде костюмов и конкурсах на лучший костюм.

Можно было попробовать себя в таких номинациях как Злой и Добрый костюм, Групповой костюм, «Мёртвая невеста», SUPER-Герой, МаСки-шоу, лучший Грим, конкурсы татуировок на HORROR темы (цвет и Ч\Б).

Прошел и конкурс тыквы «Голова Джека - на лучшую самую оригинальную тыкву HAND-Made - символ HALLOWEEN.

Для гостей маскарада была открыта инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны.

Подробности - в нашем фоторепортаже.