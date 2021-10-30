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В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween: фоторепортаж

В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween: фоторепортаж

Ресторанный вечер-MASKARAD для любителей тату и музыки отгремел в Concert Hall.

Это был страшно-красивый и профессиональный праздник всех заражённых тату-искусством. Туляки приняли участие в параде костюмов и конкурсах на лучший костюм.
 
Можно было попробовать себя в таких номинациях как Злой и Добрый костюм, Групповой костюм, «Мёртвая невеста», SUPER-Герой, МаСки-шоу, лучший Грим, конкурсы татуировок на HORROR темы (цвет и Ч\Б). 
 
Прошел и конкурс тыквы «Голова Джека - на лучшую самую оригинальную тыкву HAND-Made - символ HALLOWEEN.
 
Для гостей маскарада была открыта инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны.
 
Подробности - в нашем фоторепортаже.

 

Галерея
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 1
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 2
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 3
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 4
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 5
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 6
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 7
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 8
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 9
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 10
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 11
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 12
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 13
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 14
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 15
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 16
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 17
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 18
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 19
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 20
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 21
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 22
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 23
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 24
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 25
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 26
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 27
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 28
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 29
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 30
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 31
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 32
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 33
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 34
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 35
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 36
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 37
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 38
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 39
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 40
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 41
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 42
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 43
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 44
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 45
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 46
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 47
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 48
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 49
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 50
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 51
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 52
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 53
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 54
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 55
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 56
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 57
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 58
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 59
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 60
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 61
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 62
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 63
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 64
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 65
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 66
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 67
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 68
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 69
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 70
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 71
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 72
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 73
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 74
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 75
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 76
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 77
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 78
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 79
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 80
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 81
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 82
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 83
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 84
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 85
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 86
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 87
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 88
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 89
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 90
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 91
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 92
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 93
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 94
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 95
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 96
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 97
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 98
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 99
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 100
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 101
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 102
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 103
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 104
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 105
В Туле прошел Tattoo&Rock Halloween, Фото: 106
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:30 0
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