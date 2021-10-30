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В Тульской области обсудили вопросы ранней помощи детям с особенностями развития
Фото pixabay.com.

В Тульской области обсудили вопросы ранней помощи детям с особенностями развития

В службах ранней помощи региона работают 67 специалистов. Они проходят регулярное повышение квалификации.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Тульской области Анна Домченко и заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский приняли участие в круглом столе по ранней помощи семьям, в которых родились дети с нарушениями в развитии.

Председатель правления Ассоциации детских психологов и специальных педагогов в помощь детям с особенностями развития «Содействие» Светлана Гусева рассказала руководителям учреждений региона о развитии ранней помощи. В частности, речь шла о межведомственном взаимодействии при выявлении семей, в которых дети нуждаются в ранней помощи.
 

Анна Домченко

Система ранней помощи в Тульской области включает 23 кабинета в учреждениях соцзащиты, образования, здравоохранения и на базе НКО. Как было отмечено, ранняя помощь — профессиональная область, которая требует от специалистов новых компетенций. В службах ранней помощи региона работают 67 специалистов. Они проходят регулярное повышение квалификации.

 

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Анна Домченко
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