В Тульской области обсудили вопросы ранней помощи детям с особенностями развития

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Заместитель министра труда и социальной защиты населения Тульской области Анна Домченко и заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский приняли участие в круглом столе по ранней помощи семьям, в которых родились дети с нарушениями в развитии.



Председатель правления Ассоциации детских психологов и специальных педагогов в помощь детям с особенностями развития «Содействие» Светлана Гусева рассказала руководителям учреждений региона о развитии ранней помощи. В частности, речь шла о межведомственном взаимодействии при выявлении семей, в которых дети нуждаются в ранней помощи.

