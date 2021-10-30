Руководители Тулы и депутаты гордумы почтили память комиссара Тульского рабочего полка Григория Агеева

В субботу, 30 октября в Туле почтили память Героя Советского Союза, первого комиссара Тульского рабочего полка Григория Антоновича Агеева. В этот день в 1941 году во время обороны Тулы он погиб на передовой, вынося раненых с поля боя.

Цветы возложили к памятнику на месте гибели Григория Агеева в Рогожинском парке.

Мэр Ольга Слюсарева отметила, что грозной осенью 1941 года Тула стала надежным щитом для Москвы:

– 45 дней на тульской земле шли ожесточенные бои. В трудный час солдаты, офицеры регулярной армии и бойцы Тульского рабочего полка, комиссаром которого был Григорий Агеев, единой силой встали на пути врага. Все дальше и дальше от нас те героические и трагические дни, когда судьба Тулы и нашей Родины висела на волоске. Подвиг героев-земляков и всех советских солдат не померкнет в веках. Честь им и слава! Вечная память павшим в боях, умершим от ран и пропавшим без вести.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев отметил, что туляки проявили героическое мужество, защищая родной город от неприятеля во время Великой Отечественной войны, сдерживая натиск врага, многие – ценой своей жизни. Григорий Агеев один из них:

– Мы сегодня чтим память героев, которые первыми приняли удар на себя. Встретили врага на подступах к нашему городу. Здесь проходил передний край обороны Тулы, где пали многие его защитники. Это героическая страница истории не только нашего города, но и всей нашей страны. Это история мужества, подвига, и очень важно помнить и знать это. В этой памяти наша сила и единство, – подчеркнул глава городской администрации.

Также возложение цветов прошло на пересечении ул. Агеева и пр. Ленина, 80-а в Туле, где расположена мемориальная доска в честь Григория Агеева.

Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы:

Анастасия Дементьева – В эти дни 80 лет назад Тула оборонялась от натиска немецко-фашистских захватчиков. Тульский рабочий полк стоял на рубеже обороны нашего города-героя. Комиссаром Тульского рабочего полка был Григорий Антонович Агеев, который внес значительный вклад в оборону Тулы. 30 октября 1941 года он до последнего находился со своими воинами. Очень важно помнить и чтить павших героев, которые несмотря на жестокий натиск врагов, смогли отстоять наш город. Честь и вечная память.

Игорь Тамбовцев, заместитель председателя Тульского городского отделения ветеранов:

Игорь Тамбовцев – Максим Горький сказал, что в жизни каждого из нас есть место для подвига. Григорий Агеев – яркий пример такого подвига. Он был опытным человеком, был предан своей родине. В тот напряженный день он сплотил усилия всех ополченцев. Его подвиг мы будем помнить всегда. Его поступок должен быть примером того, как нужно вести себя, когда наступает опасность: забыть обо всем и защищать свою родину.

Борис Соколов, председатель Тульской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

Борис Соколов – Григория Агеев все вспоминают профессионалом своего дела. Он был настоящим комиссаром, хорошо знал военное дело и был уверен в своей правоте. Он умел воспитывать бойцов. Мы чтим его память и преклоняемся перед его мужеством. У нас осталась память об этом поступке, и мы должна сохранить ее и передать его историю будущим поколениям.

Торжественная церемония 30 октября прошла и на могиле Григория Агеева. Она находится на Всехсвятском кладбище.

Евгений Смолянинов, председатель Тульской городской Думы:

– Сегодня, мы собрались здесь, чтобы почтить память Героя Советского Союза Григория Антоновича Агеева. Этот человек не боялся ничего, с 13 лет он принимал участие в боевых действиях. Во время боев он шел в первых рядах, заслоняя собой молодых бойцов, показывая своим примером, как нужно сражаться за свою Родину. Сегодня очень важно чтить память героев, подаривших нам мирное небо над головой.

досье

Григорий Антонович Агеев родился в 1902 году в Вильнюсе в семье рабочего. Был участником Гражданской войны, участвовал в восстановлении рудников Донбасса, строительстве Днепрогэса, проведении коллективизации, строительстве шахт Дальнего Востока и Подмосковья.

В годы Великой Отечественной войны – один из создателей народного ополчения Тулы. Командовал сводным отрядом истребительских батальонов, действовал на территории Суворовского района. В первом же бою проявил исключительное мужество и умение руководить бойцами. С октября 1941 г. – комиссар Тульского рабочего полка. В короткий срок совместно с командиром провел большую работу по сплочению личного состава полка, подготовке к боевым действиям. 29 октября при отражении первого удара фашистов находился на самых трудных участках боя. 30 октября 1941 года погиб в бою, спасая раненых.

О нем сохранилось воспоминание одного из бойцов: «30 октября во время боя своим личным примером и отвагой воодушевлял всех бойцов и командиров. Комиссар полка т. Агеев под сильным огнем противника, не жалея своей жизни перебегал от одного подразделения к другому, давая точные указания и сам становился в ряды первых, вел бойцов в бой против фашистских варваров. Так, спасая жизнь одного русского бойца от вражеской пули в 17 часов 30 октября, он был убит…».

Звание Героя Советского Союза присвоено 9 мая 1965 года посмертно. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен в Туле. На месте гибели установлен обелиск, на доме, где формировался Тульский рабочий полк, – мемориальная доска. Его именем названы улица и школа в Туле, улица в Суворове.