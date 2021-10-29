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В Тульской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Тульской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Судя по статистике, такого количества заболевших за сутки не было с начала пандемии.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 18 смертей пациентов, у которых был коронавирус, и 234 новых случая COVID-19. Отметим, что, судя по данным статистики на сайте Яндекс, подобного количества заражений за сутки не было за всё время пандемии. 
 

Таким образом общее число зарегистрированных с начала пандемии заражений на данный момент достигло 59 600. Количество летальных исходов — 3422.

Между тем за последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1163 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека.

Сюжет: Коронавирус
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