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«Воришки опытные — были в масках»: в Туле ищут угонщиков велосипеда

«Воришки опытные — были в масках»: в Туле ищут угонщиков велосипеда

Кража произошла вечером 27 октября в Левобережном.

В Туле разыскивают двух воришек, угнавших велосипед от дома № 4 во 2-м Восточном проезде. По словам потерпевших, угонщики совершили преступление вечером 27 октября:

– У нас украли велосипед. По камерам вычислили, кто это сделал, но воришки опытные — были в масках. Шли целенаправленно к нашему дому со стороны «Глобуса». Просьба всех неравнодушных, кто видел этих молодых людей, откликнуться, — пишут в соцсетях владельцы похищенного велосипеда.

Кроме постов «ВКонтакте» потерпевшие также написали заявление в полицию.

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Тулакражаполицияугнали велосипедЛевобережный
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