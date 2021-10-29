«Воришки опытные — были в масках»: в Туле ищут угонщиков велосипеда

В Туле разыскивают двух воришек, угнавших велосипед от дома № 4 во 2-м Восточном проезде. По словам потерпевших, угонщики совершили преступление вечером 27 октября:

– У нас украли велосипед. По камерам вычислили, кто это сделал, но воришки опытные — были в масках. Шли целенаправленно к нашему дому со стороны «Глобуса». Просьба всех неравнодушных, кто видел этих молодых людей, откликнуться, — пишут в соцсетях владельцы похищенного велосипеда.

Кроме постов «ВКонтакте» потерпевшие также написали заявление в полицию.