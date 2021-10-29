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Пернатые обитатели зооуголка в Центральном парке Тулы переехали в «теплые квартиры»

Пернатые обитатели зооуголка в Центральном парке Тулы переехали в «теплые квартиры»

В специальных вольерах они будут жить до весны.

С наступлением холодной погоды некоторые пернатые обитатели зооуголка Центрального парка им. П. П. Белоусова перебрались в теплые вольеры, сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Индюки и курочки экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц. Также в теплые домики перебрались лебеди.

Зимовать в уличных вольерах останутся хищные птицы: золотистый орёл, беркут, ястреб. Прекрасно чувствуют себя зимой на свежем воздухе носухи, енотовидные собаки, косули и пятнистые олени, рыжие и чернобурые лисы, овцы, козы, пони, вороны и совы. Всех этих обитателей зооуголка могут увидеть посетители.
 
Зооуголок открыт для посещений с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед).
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