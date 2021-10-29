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В Тульской области в колонию строгого режима пытались передать телефон в иконе

В Тульской области в колонию строгого режима пытались передать телефон в иконе

Мобильную «начинку» обнаружили сотрудники УФСИН.

В Донском сотрудники УФСИН не допустили проноса запрещенных предметов на территорию колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ведомства.
 
При досмотре одной из бандеролей была обнаружена икона, внутри которой были спрятаны мобильный телефон, гарнитура и USB провод.
 
 
По данному факту проводится служебная проверка. И отправителю
бандероли, и адресату грозит наказание в установленном законом порядке.
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