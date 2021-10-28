Туляки вновь отправятся на дачи на время самоизоляции

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В третий раз за всю историю с пандемией в стране объявляется режим нерабочих дней.

В Tele2 не исключают, что с 30 октября по 7 ноября ощутимая часть жителей вновь отправится за город.

При помощи big data в компании выяснили, что в прошлые периоды самоизоляции популярными населенными пунктами стали те, что расположены не далее 60 км от областного центра. Спрос на интернет-трафик здесь традиционно вырастал в среднем в 1,5 раза.

Стоит отметить, что качество мобильной связи в малых населенных пунктах нашей области давно сравнялось с городским. Для этого специалисты Tele2 постоянно мониторят работу сети и при необходимости расширяют ее емкость. Благодаря этому в любой точке региона абоненты могут работать и учиться удаленно, пользоваться «Госуслугами» и другими сервисами.

Но, как отметили в компании, основная доля трафика Tele2 на дачах все же приходится на развлекательный контент. Чаще всего на отдыхе жители смотрят онлайн-кино, видеоролики в соцсетях и на YouTube.