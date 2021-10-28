новости
новости
Регистрация
Здание ресторана «Иверия» на ул. Советской в Туле снесли по решению суда
Фото МИЗО и из архива Myslo.

Здание ресторана «Иверия» на ул. Советской в Туле снесли по решению суда

Решение было принято еще в феврале 2021 года.

Во исполнение решения Арбитражного суда Тульской области бывший арендатор земельного участка по ул. Советской, 120 демонтирует здание бывшего ресторана «Иверия».
 
 
Данный объект решением суда по иску министерства имущественных и земельных отношений Тульской области был признан незаконным.
 
Решение суда по иску МИЗО к ООО «АМО» было принято еще в феврале 2021 года. ООО «АМО» арендовало эту землю с 2014 года, причем, по сведениям истца, участок передается в аренду без права возведения на нем капитальных объектов и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Кроме того, у арендатора были долги за аренду земли за прошлые годы.
 
 
Рассмотрев дело, суд решил: взыскать с ООО «АМО» в пользу МИЗО задолженность по арендной плате 300 тысяч рублей (включая пени), расторгнуть договор аренды участка, а 2-этажное здание ресторана, в котором последние годы находился ресторан «Иверия», признать самовольной постройкой.
 
 
По решению суда ООО «АМО» за свой счет должно было в течение 90 дней с даты вступления решения в законную силу снести ресторан.
 
 
Место это для рестораторов давно стало несчастливым. Несколько лет назад неподалеку снесли кафе «Ласточкино гнездо», и тоже как незаконную постройку.
 
 
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:25 +5
Другие статьи по темам
Событие
снос ресторана Иверия
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нацпроект «Производительность труда»: Малиновский комбинат ЖБИ оптимизировал производство
Нацпроект «Производительность труда»: Малиновский комбинат ЖБИ оптимизировал производство
Многомилионный ущерб: в Туле бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор за незаконную добычу песка
Многомилионный ущерб: в Туле бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор за незаконную добычу песка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.