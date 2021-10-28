Здание ресторана «Иверия» на ул. Советской в Туле снесли по решению суда

Фото МИЗО и из архива Myslo.

Решение было принято еще в феврале 2021 года.

Во исполнение решения Арбитражного суда Тульской области бывший арендатор земельного участка по ул. Советской, 120 демонтирует здание бывшего ресторана «Иверия».

Данный объект решением суда по иску министерства имущественных и земельных отношений Тульской области был признан незаконным.

Решение суда по иску МИЗО к ООО «АМО» было принято еще в феврале 2021 года. ООО «АМО» арендовало эту землю с 2014 года, причем, по сведениям истца, участок передается в аренду без права возведения на нем капитальных объектов и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Кроме того, у арендатора были долги за аренду земли за прошлые годы.

Рассмотрев дело, суд решил: взыскать с ООО «АМО» в пользу МИЗО задолженность по арендной плате 300 тысяч рублей (включая пени), расторгнуть договор аренды участка, а 2-этажное здание ресторана, в котором последние годы находился ресторан «Иверия», признать самовольной постройкой.

По решению суда ООО «АМО» за свой счет должно было в течение 90 дней с даты вступления решения в законную силу снести ресторан.