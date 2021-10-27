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Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности

Были рассмотрены вопросы импортозамещения при производстве высокотехнологичной медтехники и экспорта продукции промышленного производства.

Помощник Президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин отметил, что в вопросах импортозамещения медицинской техники важна совместная работа Минпромторга и Минздрава России с учетом потребностей региона. Также необходимо до 2030 года увеличить объем экспорта до 70%.

Алексей Дюмин подчеркнул, что федеральный Минпромторг уже разработал ряд механизмов стимулирования и раскрытия национального потенциала в этой области.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, российские предприятия продолжают следовать курсу на импортозамещение и освоение новых экспортных рынков. Наукоемкая отрасль медицинской промышленности обладает весомым потенциалом для успешного решения этих задач.

– В период пандемии регионы под руководством Минпромторгома России в экстренном порядке мобилизовали все производственные возможности, чтобы наладить выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и др. В то же время остается потребность в оснащении больниц современным высокотехнологичным оборудованием. Эта задача вошла в Стратегию развития электронной промышленности РФ. Решить ее нужно максимально быстро. В том числе – расширяя участие предприятий ОПК. Некоторые из них уже приступили к этой работе, – сказал Алексей Дюмин.

На заседании принято решение проработать вопрос создания перечня медицинской техники, которую нужно производить в первую очередь. Также рассмотрен вопрос экспорта промышленной продукции. Комиссия Госсовета рекомендовала регионам активизировать работу по информированию экспортеров о мерах поддержки.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область
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