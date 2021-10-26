На обновление инфраструктуры детских лагерей в Тульской области выделено почти 75 млн рублей

Такой же объем субсидий будет выделен и в следующем году.

В Тульской области продолжается обновление инфраструктуры детских загородных оздоровительных лагерей.

Ежегодно учреждения детского отдыха получают целевые субсидии из областного бюджета. Благодаря такой поддержке они могут проводить капитальный ремонт, строить новые здания, оборудовать игровые и спортивные площадки. В 2021 году общий объем субсидии составил 74,15 млн рублей. Примерно такое же финансирование на укрепление материально-технической базы лагерей будет выделено и в следующем году.

В нынешнем году на средства регионального и муниципального бюджетов в загородном оздоровительном лагере «Юность» капитально отремонтированы два жилых корпуса, медицинский блок, благоустроена территория. Объем субсидии составил 14,6 млн рублей. За счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» закуплены музыкальное и световое оборудование для эстрады, снегоход и воздуходув для уборки территории. В 2022 году планируется отремонтировать эстраду, бассейн и изолятор. На эти цели будет выделено 13,66 млн рублей.

Кроме того, в этом году обновили инфраструктуру в загородном оздоровительном лагере «Солнечный» и лагере имени Олега Кошевого. В ближайшие месяцы продолжится ремонт в загородных оздоровительных лагерях «Ласточка», «Салют», «Орленок», «Березка» и в лагере имени Саши Чекалина.