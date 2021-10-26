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В оружейной столице пройдет «Диктант обороны Тулы»

В оружейной столице пройдет «Диктант обороны Тулы»

Он состоится в онлайн-формате, принять в нем участие смогут все желающие.

В среду, 27 октября, в оружейной столице пройдет просветительская акция «Диктант обороны Тулы». Она поможет не только проверить свои знания, но и узнать новую информацию о родном городе и людях, которые встали на защиту Родины.

С 14.00 принять участие в диктанте онлайн можно будет на трех площадках – «ВКонтакте», Telegram и Instagram (чтобы начать диктант, нужно отправить сообщение с текстом: «Оборона Тулы»).

Диктант состоит из пяти блоков, каждый из которых посвящен определенной теме Тульской оборонительной и Тульской наступательной операций.

Кроме того, диктант можно будет написать в традиционном формате на одной из шести площадок, которые начнут работу в 12.00. Количество участников ограничено, проход на площадку возможен по предварительной регистрации и при наличии QR-кода. Публикуем список адресов:

  • Филиал МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы», Тула, пос. Ленинский, ул. Ленина, 3, телефон: 8 (4872) 72-65-54,
  • МАУК «КДС» ОП ДК «Косогорец», Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2, телефон: 8 (4872) 23-69-60, kosogorec@tularegion.org,
  • Центр культуры и досуга МАУК «Культурно-досуговая система», Тула, ул. Металлургов, 22, телефон: 8 (4872) 45-50-27,
  • Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева МУК «Тульская библиотечная система», Тула, ул. Октябрьская, 201, телефон: 8 (4872) 43-03-14, tbs_bibl3@tularegion.org,
  • Библиотечно-информационный комплекс МУК «Тульская библиотечная система», Тула, Красноармейский пр., 1, телефон: 8 (4872) 55-49-47, tbs_bik@tularegion.org,
  • Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система», Тула, ул. Болдина, 149/10, телефон: 8 (4872) 35-34-38, tbs_sgb@tularegion.org.

Диктант организован министерством образования и министерством культуры региона, Тульской областной Думой и инициаторами акции «Бессмертный полк».

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